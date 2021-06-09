  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好過打工】日本媽媽每日帶女兒行沙灘　靠執一款「垃圾」零成本月賺3.5萬

育兒經 18:37 2021/06/09

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

日本一名全職媽媽靠執一款垃圾，賺得多過很多打工仔！

不少全職媽媽會做散工或賣貨幫補家計，日本一名全職媽媽每日到海灘執垃圾，竟靠執一款垃圾賺到笑，還帶女兒一齊去執，每月淨賺多達50萬日元（約3.5萬港元），引來日本節目好奇了解該名媽媽的致富之道。

日本節目《沸騰ワード10》跟隨了該名媽媽到海濱浴場了解，媽媽與女兒邊散步邊「尋寶」，節目組人員起初發現了不少顏色鮮艷的貝殼，又看到不少木頭，卻一一被媽媽嫌棄，「你們可以找些有品味的東西嗎？」

兩母女的目標非常明確，很快便拾起一塊又一塊晶瑩剔透的物件，媽媽指出這是非常罕有，是大自然鬼斧神工的工藝品。

執完一桶後，媽媽會清洗及曬乾，並分裝出售。節目組發現，物件放上網10分鐘後旋即以2,200日圓（約156港元）售出，一日便輕鬆賺到8,800日圓（約$624港元），令網民不禁驚歎︰「睇完想辭職了！」

點擊圖片睇媽媽執邊款垃圾大賺︰

    點擊圖片放大
    +29
    +28

同場加映︰領隊爸爸帶4歲女行山走過超過40條山徑

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【忙過返學】童謠大賽奪獎爆紅做歌手　3歲萌妹節目廣告邀約不斷日做8個鐘
今日 12:49
【忙過返學】童謠大賽奪獎爆紅做歌手　3歲萌妹節目廣告邀約不斷日做8個鐘
【前世今生】3歲兒憶起上世撞車死前片段　手繪地圖尋前世父母結局超震驚
11:19 2021/02/26
【前世今生】3歲兒憶起上世撞車死前片段　手繪地圖尋前世父母結局超震驚
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬

你可能感興趣

【忙過返學】童謠大賽奪獎爆紅做歌手　3歲萌妹節目廣告邀約不斷日做8個鐘
今日 12:49
【忙過返學】童謠大賽奪獎爆紅做歌手　3歲萌妹節目廣告邀約不斷日做8個鐘
【前世今生】3歲兒憶起上世撞車死前片段　手繪地圖尋前世父母結局超震驚
11:19 2021/02/26
【前世今生】3歲兒憶起上世撞車死前片段　手繪地圖尋前世父母結局超震驚
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
全職爸媽 爸媽心聲 親子活動 育兒心得 家庭教育 海灘 日本

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶