【好過打工】日本媽媽每日帶女兒行沙灘　靠執一款「垃圾」零成本月賺3.5萬

▲ 日本一名全職媽媽靠執一款垃圾，賺得多過很多打工仔！

不少全職媽媽會做散工或賣貨幫補家計，日本一名全職媽媽每日到海灘執垃圾，竟靠執一款垃圾賺到笑，還帶女兒一齊去執，每月淨賺多達50萬日元（約3.5萬港元），引來日本節目好奇了解該名媽媽的致富之道。

日本節目《沸騰ワード10》跟隨了該名媽媽到海濱浴場了解，媽媽與女兒邊散步邊「尋寶」，節目組人員起初發現了不少顏色鮮艷的貝殼，又看到不少木頭，卻一一被媽媽嫌棄，「你們可以找些有品味的東西嗎？」

兩母女的目標非常明確，很快便拾起一塊又一塊晶瑩剔透的物件，媽媽指出這是非常罕有，是大自然鬼斧神工的工藝品。

執完一桶後，媽媽會清洗及曬乾，並分裝出售。節目組發現，物件放上網10分鐘後旋即以2,200日圓（約156港元）售出，一日便輕鬆賺到8,800日圓（約$624港元），令網民不禁驚歎︰「睇完想辭職了！」

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責任編輯︰王明芳