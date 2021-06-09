【告別毛孩】高齡愛犬不敵病魔離世　李旻芳不忍離別：可惡的癌症好可怕

▲ 李旻芳愛犬離世。

《東張西望》主持李旻芳和老公黃耀英同為愛犬之人，養有兩隻高齡金毛尋回犬，其中一隻雌犬「婆婆」早前離世，另一隻雄犬「公公」也患有口腔黑色素瘤，原本住唐樓的李旻芳和黃耀英，為讓老犬舒服走最後時光，終儲夠首期上車，希望「公公」有個安樂窩，可惜「公公」最後不敵病魔，與世長辭。

【東張西望】年邁毛孩證實有惡性口腔黑色素瘤 李旻芳：希望服侍到你最後一刻

李旻芳今日貼出愛犬「公公」多張照片，並撰文對愛犬悼念，她感謝「公公」陪她走過不同人生階段，這些年對她不離不棄，看著她長大。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

她又寫道：「您是個戰士您不怕老 不怕痛 不怕死。我是個粗心大意的主人。會唔小心踩到您尾巴，會唔小心替您剪腳甲剪出血，會經過唔小心撞到您嘅頭， 仲有好多⋯但係您永遠都只係默默承受唔會因為咁而鬧我或發我脾氣，只會傻傻的看著我，而內心VO是『發生什麼事』。唯一可以令您唔高興嘅就係出門口離開您去返工或者去廁所嘅時候。」

感謝愛犬陪走人生

李旻芳回憶著「公公」種種優點：「您是多麼的溫柔。多麼的可愛。您是一隻很善良的狗狗。被別的狗狗欺負都不懂反擊（人家體型細幾倍😅）被主人鬧永遠只會低頭思過，就算老了，身體弱了，變差了，也很努力的生存後腳變無力了，鞋仔被拖爛了，也從不會放棄，只要有一絲絲力氣 都會繼續走。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

早前「婆婆」離世，不久到「公公」生病，令她甚感無奈。Lucy寫道：「可惡的癌症好可怕。我能做的 都已經盡力做了。」

李旻芳痛心表示：「對不起⋯這幾個月來，非常感謝屋企人每天輪流做看護，讓我們可以專心工作。還有很感謝公公婆婆最喜愛的獸醫姐姐和護士們。每次散步 公公婆婆總要行到診所外 用期待的眼神坐著 等著，而護士姐姐們每次都是溫柔又親切的 專程行出門外和公公婆婆打招呼！更加感謝的 是獸醫姐姐們都很有愛又專業的為公公婆婆覆診！而做手術的每一個步驟都會解釋得很清楚細緻，令我和哥哥都很安心！」

【野外步出】李旻芳難捨終有日與愛犬別離 東張女神稱讚丈夫黃耀英：100分男人

▲ 夫婦愛犬如家人。

最後，李旻芳特別感謝丈夫黃耀英的扶持：「謝謝您，從不計較我對狗狗和對您的double standard，謝謝您，當公公婆婆離開時，都總會找時間來伴著我，給我肩膀支持著我。」

同場加映：阿棍屋創辦人訪問