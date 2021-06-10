【打卡好去處】維港蛻變藝術作品限時登場　必看80米空中之河

▲ 《川流不熄》為美國藝術家Patrick Shearn的代表作Skynet系列，其天網充滿夢幻色彩。（張頌婷攝）

疫情下闊別海外旅遊最少一年，幸好香港各地也有不少新景點及節目，好像由旅遊事務署呈獻、香港設計中心主辦的「#ddHK設計#香港地」旅遊項目，以「維港蛻變」為主題，放置於銅鑼灣避風塘再綿延至中環這段新海濱地帶，既有藝術氣息，亦可觀賞打卡，讓港人重拾旅行的樂趣。

7組特色設計裝置

今回「設計#香港地」由即日起展開，既有結合地方傳統文化特色的設計、噴水池、聲光互動裝置和民間遊戲，亦有特別為疫情而設計的休憩設施，甚至開啓感官的互動裝置。利用7組各具特色的創意設計，連結出一條旅遊路綫，亦是一趟感官旅程。

當中以山石、亭台、池、門窗、青磚黛瓦和自然流水等中式園林元素，把7個以灣仔歷史及城市的五光十色為靈感的設計環環相扣，由灣仔延伸至中環這段堪稱全世界最密集高樓大廈城市景致的地段，倚傍着維多利亞港壯麗的海濱為背景，通過作品感受「蛻變」中的城市新海濱面貌。

▲ 《首》以「ddHK」字樣為龍身，配上大坑火龍頭，新舊融合。（張頌婷攝）

大坑火龍現身海旁

作為起點的《首》，以國家級非物質文化遺產--大坑舞火龍為靈感。百多年前，大坑一帶居民以舞火龍驅走瘟疫，自此漸漸發展成為百年文化的傳統盛事。《首》選址銅鑼灣避風塘，也與真實火龍「龍歸滄海」的結尾儀式大有淵源，完成舞火龍後，就會來到這處將火龍投入大海中。

《首》除了是項目的開端，亦解作龍首。由大坑坊眾福利會親自監製，手工極為講究，以珍珠草紮成龍首並插上火紅的長壽香，外形跟真正火龍沒分別，像真度十足。開幕當天更隆重其事請來大坑火龍傳承人及總指揮陳德輝師傅，進行一連串拜神、簪花掛紅及點睛等傳統儀式。平日只有中秋時分才能見到大坑火龍真身，更沒有機會可以近距離接觸，這個作品就可以讓人在龍頭打卡，並與結尾的委約作品《川流不熄》作首尾呼應。

▲ 《#一齊一個人》正好體現出疫情下人們被迫進行的「一人之境」，甚有心思。（張頌婷攝）

一人龍珠亭台

緊隨着《首》，連串「龍珠」散佈在沿途，猶如延展開去的火龍盤踞意象。這些龍珠就是另一個作品《#一齊一個人》，靈感源自中式園林中的「亭台」。防疫期間，人與人之間需要保持社交隔離。本地建築師團隊「一口設計工作室」，從疫情期間觀察到公眾對使用公共空間的行為改變，於是發揮創意及設計思維，製作出一系列名為《#一齊一個人》的傘狀公共家具，為後疫情期的公共空間使用者提供「一齊」但又「一個人」的活動體驗。

色彩繽紛的龍珠之下，是只供一個人使用的亭台。可以靜靜的一個人坐，到一個人玩氹氹轉、音樂亭，每件家具都經精心設計，讓遊人重新享用公共設施，渡過「一個人的時光」。看似「一個人」其實卻是「一齊」的坐位，讓公眾不會有孤獨或寂寞的感覺，同時又能夠享受到一個安靜沉澱、獨自靜心思考的空間。

▲ 《聲之穹蒼》互動裝置近5米高，不規則地擺放像迷宮一般。（張頌婷攝）

白色充氣城堡

另一個作品《聲之穹蒼》，位於灣仔海濱長廊水上運動及康樂主題區，從遠處就可以見到，非常吸睛。由澳洲設計團隊ENESS夥拍本地設計團隊「雅卓創意」，將這個巨型的白色充氣裝置帶到香港。

一道道白色的拱門框如城堡一般，英文名「Sky Castle」更為貼切，由12道充氣「門窗」組成，每個高達4.5米高、闊3米長，非常壯觀。有微風吹過時，更響起像嬰兒玩具的療癒噹噹聲，原來全部皆內置擴音器，聽到從香港不同角落中收集到的聲音。晚上更會亮起多色LED燈，別有一番感覺。走入充氣拱門下漫步，在五光十色的氛圍中感受灣仔的活力。

▲ 《川流不熄》如河川奔流又似飛毯，隨風飄揚的姿態優美壯麗。（張頌婷攝）

80米空中之河

壓軸登場的作品《川流不熄》位於中環海濱活動空間，由來自美國藝術家Patrick Shearn最具代表性的「Skynet」系列，以香港地標維港為創作靈感，製作動態懸空雕塑。既像香港的飛龍標誌，又如魔法飛毯般隨風飄盪，極為震撼。雖然藝術家因為疫情關係未能親自到港，在製作時利用網上地圖尋找合適的擺放位置，又要預計風力及風向，確保作品符合預期，製作認真。

這個巨型雕塑面積約700平方米，由超過45,000條色彩繽紛的色帶組成，倚傍維港晝夜隨風飄揚，動態多變。就如龍尾一樣，並與火龍頭作品《首》作首尾呼應。《川流不熄》中間一條白色的反光帶，猶如貫穿古今的時光之河，展現無盡生機及向那流光溢彩的未來延展無盡可能。置身作品之下，可沐浴在它的悠揚動感之中，感受香港繁榮鬧市的川流不「熄」。

除了《川流不熄》只展出至6月15日，以上其餘展品預定展至6月20日。另外還有維多利亞公園的《漣．輪》、灣仔碼頭之海濱休閒站由5件作品組成的《維港靜觀》、添馬公園附近的《維港放小息》相繼陸續登場，可於官方網站及Facebook留意最新消息。

記者：張頌婷