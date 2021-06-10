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【私立中學】滬江維多利亞學校曾誕多名IB狀元　中小學一條龍培養學生國際思維

中小學 17:00 2021/06/10

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滬江維多利亞學校是一所「一條龍」IB世界學校。

位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校，是一所私立「一條龍」IB世界學校，着重培養學生語言能力、批判思考及國際思維。學生於公開試成績優異，去年學校誕生1名國際預科文憑（IB）狀元及3名榜眼；亦有2名學生憑領導才能及學業成績，獲選為2020年香港島十大傑出學生。

課程國際化

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，提供國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）3項國際文憑（IB）課程。學校重視語文教育，所有中學生均須報讀中、英文語言及文學課程，以鞏固雙語根基。此外，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。

學校亦與時並進，開設數碼公民課，利用資訊科技進行探究學習，教導學生成為盡責的數碼公民。為配合課程，中學及預科項目推行「一對一MacBook計劃」，校內亦設有數碼能力指導老師，於課室及電腦室內協助學生使用電腦。

學校曾誕多名IB狀元。（資料圖片）

學術成績優異

該校學生公開試成績優異，去年於國際預科文憑（IB）取得100%合格率，平均分為37.3分，學校亦誕1名狀元及3名榜眼。同年亦有兩名學生憑優異的學業成績及豐富的課外活動經歷，分別在初中及高中組別獲選為香港島十大傑出學生。

據TOPick早前報道，獲選為2020年香港島十大傑出學生的Jessie和Allis，均認為IB課程能夠訓練批判思考及國際思維。Jessie指學校推行名為「SPARC」（Students Preparation Academics Research Character and Mentoring）的增潤計劃，項目不作評分，鼓勵學生自選題目進行研究，從中體驗自主學習。

學校提供國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）3項國際文憑（IB）課程。（資料圖片）

收生程序

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，小學部學生將直升中學。有興趣入讀中學的學生，須經過中文、英文及數學科筆試，並以英語及普通話進行面試。家長亦會被邀請於筆試同日與校方進行初步會面，若子女獲選入圍，會再被邀請與其中一名學校高層管理成員會面。

至於學費方面，2120-22年度中學學費為每年$158,900至$162,600；預科學費為$201,420。學校設助學金計劃，供有經濟困難的家庭申請補助。

同場加映：不用課本推圖書教學訓練思維　蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

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責任編輯：王明芳

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