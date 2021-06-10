【自絕後代】90後男生不願生育　自願結紮欲享受二人世界

▲ 內地有年輕男子因不願生育，而自願進行結紮手術絕育。

最近內地宣布放寬生育政策，容許一對夫婦生育3名子女。不過卻有年輕男性因為不願生育，而主動去進行結紮手術。然而，目前內地大部分公立醫院都不接受病人主動要求做結紮手術，需要獲得配偶或家人同意，所以對於單身男性可說是難上加難。

23歲單身男為享受二人世界絕育

據內地媒體《南風窗》報道，近年有90後男生因對養育孩子感到困惑甚至恐懼，令他們在年輕時決定主動結紮絕育。其中23歲、單身未婚的劉垠（化名）是一名研究生，他受訪時表示在去年農曆新年期間，偶然閱讀了一篇有關女性生育的文章，從中了解到對於女性懷孕的職場歧視、懷孕期間出現的不良生理反應如孕吐等、分娩時所經歷的十級疼痛甚至會有生命危險、分娩後的後遺症如漏尿等情況，令他下定決心進行結紮手術。

我和一個女孩子戀愛結婚，是想和她在一起，快快樂樂體驗人生的每一天，為甚麼要讓她經歷這些？

▲ 劉垠的手術記錄。（《南風窗》圖片）

訛稱已婚育有兩子蒙混過關

當時是單身的劉垠，曾向多間醫院要求進行結紮手術，但都遭到拒絕。其中有醫院要求他提供結婚證明，而且要妻子簽名同意。最後，他在蘇州一間醫院，向醫生訛稱自己已婚並育有兩子，妻子因坐月和照顧兒子不便到診等理由，成功蒙混過關。最後他在去年7月接受結紮手術。

劉垠指手術過程僅約30分鐘，除了打麻醉藥時感到輕微疼痛，手術過程中並無太大痛楚。他認為自己以後仍然可以正常戀愛，而理想的婚姻是享受二人生活，

我是為自己結紮的，如果我有女朋友，她不想DINK（Double Income No Kids），我也會堅持（結紮）的。我只是將生子從人生計劃刪除。

曾因生育問題與女朋友分手

另外，劉垠的朋友胡宇傑（化名）成長於破碎家庭，父母在他5歲時離異。雖然父親後來再婚，但胡宇傑跟後母的關係欠佳，在15歲時離家出走到大城市打工。他曾經談過戀愛，但跟當時的女朋友在生育問題上出現分歧而分手。他認為戀愛就是為了快樂，只要兩個人舒舒服服在一起，生育與否根本沒有關係，

戀愛，婚姻，生育是三件事。

▲ 胡宇傑在手術當天於社交平台發帖。（《南風窗》圖片）

他對於不生育的想法十分堅定，為了結紮，他跑遍福建當地6間醫院，但卻因「未婚未育」的情況遭到拒絕。他最後在成都一間醫生成功做了手術，

女人做結紮手術需要全身麻醉，做腹腔鏡，開膛破肚，傷口大、恢復慢、副作用大。男人結紮做微創只需要局部麻醉，傷口小，連縫線都不用，10分鐘就能下床，隔天可以出院。

▲ 胡宇傑做手術的手術室。（《南風窗》圖片）

與女朋友達成共識以後不生育

至於同樣已結紮的28歲四川人顧非（化名），有一位感情穩定的女朋友，兩人早已商量好以後不生孩子。考慮到男性結紮比女性對身體造成的傷害較小，他決定進行結紮手術。

然而，要找到一間醫院願意為他做手術並不容易，顧非找遍全市所有大小醫院，都拒絕為「未婚未育」的他進行手術。直至去年底，他終於在達州市一間本地公立醫院進行手術，顧非憶述從體檢到簽下手術同意書，他一共被問了5次「想好了嗎？」。雖然途中曾有猶豫，但最後還是沒後悔做了手術。

結紮是永久避孕方法

在香港，不少醫院及診所均有提供結紮手術服務。根據家計會的資料，「輸精管結紮手術」是一項男性永久避孕方法，只須局部麻醉便可進行。有意進行手術的男士，需要到節育診所進行「術前諮詢及評估」服務，隨後轉介至男性健康診所接受「術前檢查及輔導服務」。而已婚男士須攜同妻子一同出席術前輔導面談。

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責任編輯：王明芳