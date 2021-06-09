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【疫苗接種】過去一周再多14人接種新冠疫苗後死亡　另有9人流產前亦曾接種疫苗

社會 18:00 2021/06/09

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公立醫院過去一周再多14宗死亡個案曾接種新冠疫苗，另有9人流產前亦曾接種。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗至今已接種逾270萬劑，根據醫管局最新數據，截至周日(6日)已錄得94宗住院及急症求診死亡個案曾接種疫苗，單是上星期就已有14名曾接種疫苗的人士死亡；至今亦錄得32宗流產個案曾接種疫苗，而上周則有9名接種疫苗後流產。

根據醫管局文件，今年2月26日至6月6日，接獲51宗住院死亡個案曾接種新冠疫苗，同時亦有43宗急症死亡個案亦曾接種疫苗；與對上一周數據比較，截至5月30日分別接獲44宗及36宗住院死亡及急症死亡個案，換言之短短7日內再多14宗個案離世前曾接種疫苗。

文件亦指出，截至周日(6日)的過去一周，再多9名曾接種疫苗的婦女流產，累計疫苗接種計劃開展至今，有32名15至49歲的女子流產均曾接種疫苗，平均每1萬名接種人口，就有0.66人流產；與未曾接種的人士比較，公立醫院同期錄得1,239宗流產個案，同樣平均每1萬名15歲至49歲婦女，就有8.63人流產。

醫管局截至周日(6日)的過去一周，未有新增接種後的急性中風及急性心肌梗塞死亡個案，累計疫苗接種計劃開展至今分別有11宗及2宗接種後急性中風及急性心肌梗塞死亡，平均每1萬名接種人口分別就有0.07宗及0.01宗；同期公院錄得379宗及289宗急性中風及急性心肌梗塞死亡個案，平均每1萬人口分別就有0.64宗及0.48宗。

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記者：陳正怡

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