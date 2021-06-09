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【航空告急】港航發內部通告指A320機隊停飛一年　推有薪長假機師放假半年獲一個月薪金

社會 18:00 2021/06/09

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香港航空發內部信，指7月起會停飛所有A320客機一年，並向相關機師推出有薪長假計劃。（資料圖片）

新冠肺炎下航空業陷入營運危機，香港航空今日（9日）向員工發內部信，稱其空中巴士A320機隊7月起將全數停飛一年，並向所有A320機師推出「有薪長假計劃」（Long Pay Leave）。受影響機師放半年假可獲一個月薪金，而選擇放9個月假期的機師則可獲2個月薪金。

香港航空回覆TOPick查詢時表示，公司正處於嚴峻的求存狀況，過去兩年公司的業務先後被社會動盪及持續的疫情嚴重影響，旅行需求暴跌加上復甦無期，施行架構重組及持續整合實在急不容緩。港航形容，現時最迫切是將香港航空的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作。

港航指，將透過合併部門及整合員工的工作職責以縮減規模，重組後員工人數過剩則會以自願帶薪假計劃及裁員等處理；另外會推出新的機師薪酬方案，並繼續無薪假計劃，直至另行通知；為進一步節省成本，東薈城辦公室的所有員工將於2021年8月遷往香港航空訓練大樓工作。

港航續指，鑑於旅遊需求在可見的將來仍然低迷，公司會將現役機隊數目維持在大約8架空中巴士A330飛機，以支持貨運業務和有限度的客運服務。而空中巴士A320機隊將由2021年7月起停飛一年，並向所有A320機師推出「帶薪假計劃」，參加6個月計劃的機師可獲發1個月固定薪金、9個月的可獲發2個月固定薪金。

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記者：徐紹軒

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