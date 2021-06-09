【新冠疫苗】科學委員會指7成或以上青少年接種疫苗後可全面復課　建議接種第二劑疫苗後休息及避免進行劇烈運動

▲ 劉宇隆表示，有4大層面支持12至15歲人士接種新冠疫苗。（林宇翔攝）

食物及衞生局局長日前批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（9日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後將會見傳媒，交代學童接種新冠疫苗安排指引。

衞生防護中心總監林文健表示，截至6月3日，逾11,800感染個案中，當中970個為17歲或以下，本港感染698名，三成至四成沒有病徵，認為傳播風險較高，因此顯示到接種疫苗有其必要性。另外，80歲接種比率為所有群組最低，故感到憂心，特別本港最近出現3個相連變異病毒個案，現已響起警號，因此呼籲市民應盡快接種疫苗。

劉宇隆表示，就食物及衞生局局長日前批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，委員會今日檢視13個地區或國家的接種經驗並進行討論。其中，就12至15歲接種人數方面，劉宇隆提到現時美國有330萬人、加拿大50萬人、新加坡則有2萬人。

他指出，有4大層面支持12至15歲人士接種新冠疫苗，當中包括對自己的保護，因確診新冠肺炎後會引發不同併發症，免疫系統出現紊亂，需用多種藥物控制；第二為保護家中的老人；第三為讓學校復常，接種疫苗可有條件全面復課；第四為全香港要走出困局，接種疫苗才能築起屏障。他續指，建議青少年接種第二劑疫苗後需要休息及不應進行劇烈運動。

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記者：曾卓鋒