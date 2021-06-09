【土地供應】立法會促加快收地程序　黃緯倫：未來5年料年收百公頃地

▲ 發展局局長黃偉綸。（陳永康攝）

立法會討論由工聯會黃國健提出，要求政府全方位增加土地供應的無約束力議員議案，最終在自由黨、經民聯等反對或棄權下，以功能組別7票贊成、6票反對、11票棄權，以及地區直選12票贊成、1票反對、4票棄權下，不過半數被否決。同時否決所有議員修正案。

多名議員發言時，同意有有必要透過多個方法增加土地供應，如發展生態價值較低的郊野公園邊陲地、積極引用《收回土地條例》建屋，及簡化土地開發及規劃程序等。但部份議員就對開徵土地閒置稅、及搬遷粉嶺高爾夫球場建屋等有保留。亦有議員認為，政府增加土地速度無法「追落後」，熟地供應不足，房屋落成量低。

經民聯林健鋒批評，政府覓地建屋緩慢，希望政府有勇氣大刀闊斧增加土地。他又回應粉嶺高爾夫球場用地爭議，指香港的住宅用地，佔全港土地不足7％，認為目光應宏觀，審視全港可發展用地，而非只針對一幅半幅用地，「香港又話支持發展運動，又話支持個樣，掉轉頭來就另一個做法」，認為政府應想想如何善用每一塊土地，令香港變成更宜居城市。

鄉議局主席、經民聯劉業強同意，政府應考慮開放沙頭角禁區，善用當區閒置土地，指該地處於深港邊界，認為兩地口岸重整，配合大灣區發展，該區絕對有潛力發展成新的市鎮，惟政府多次以保安為由未肯作考慮。

他又提到收回土地條例的四級制補償制度已不合時宜，因交通的完善早已將房價推高，又指原居民不完全同意政府徵收祖堂地，認為當局應與祖堂合作發展土地，將一定比例物業撥歸祖堂持有。

民建聯劉國勳就批評，政府土地「曬太陽」情況嚴重，舉例粉嶺北新發展區部分私人發展地已完成建屋，但鄰近政府用地至今仍是一遍綠地。

發展局局長黃偉綸逐點回應議案提出的八項建議。對於議員建議發展郊野公園邊陲用地，他強調這並非土地專責小組建議優先處理的項目，但承認所有發展方向和選項，可在未來再研究和調整。

對於部分反對明日大嶼人士，指政府應優先發展棕地。黃偉綸承認，明日大嶼填海造地屬於「遠水」，目前預計中部水域人工島，要至2034年有首批人居住，但強調香港人口數目仍在增長，遠水面對未來發展是需要的。

他又認為，填海造地相對於收地所用的時間及成本更可控，舉例指東涌北於2017年尾開始填海，至2020年底即交出第一幅地，前後用了27個月，不比許多收地程度慢。

至於收回土地方面，黃表示過去2年平均每年收回45公頃土地，「這是什麼概念？對比過去5年，我們每年只是收回四公頃的土地。」而未來5年預計平均每年可以收回100公頃土地，認為有關力量是相當大的增加。

至於邊境地區發展，黃同意未來邊境地區發展將非常逢勃，透露本月內會有三個新界北發展研究方案提交上立法會，如河套地區87公頃發展地、蓮塘香園圍建設高科技工業邨，以及新界北新市鎮、文錦渡物流走廊等，有關土地總面積達1400公頃。

黃偉綸又指，發展局已成立精簡發展管制工作小組，正積極研究加快土地開發過程，期望明年能提出具體建議。

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記者：李淇