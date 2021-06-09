陳果出戰烏甸尼遠東電影節為港爭光　《鬼同你住》諷刺香港樓市

▲ 《鬼同你住》

陳果執導黑色幽默另類驚慄片《鬼同你住》，由黃又南飾演的地產經紀，為了豐厚佣金賣命狂sell凶宅。陳果繼續頑童本色，諷刺香港樓市「貴到唔係人住」。

《鬼同你住》在今日（6月9日）傳出喜訊，獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部份，將代表香港電影角逐「觀眾票選大獎」，並亦將於烏甸尼舉行世界首映。

陳果對於再度出戰烏甸尼：「烏甸尼的遠東電影節在歐洲來講，非常特別，因為它們是更注重電影的娛樂性、甚至最好可以闔家歡的電影節。所以知道再次憑新片入選，好開心。之前幾部片都是好玩的，希望繼續拍更多更好玩、開心的電影。」

遠東電影節官方發表的宣傳稿中，視陳果導演為「老朋友」：陳果曾在烏甸尼放映多部電影，包括2017年由遠東電影節策劃的20週年修復版《香港製造》和2019年充滿挑釁性的《三夫》。

遠東電影節讚揚《鬼同你住》：「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴的香港人，呈現他們的焦慮不安和歇斯底里，是一場令人毛骨悚然的視覺盛宴，極具諷刺意味的超現實炸彈，瘋狂古怪又有話題性，典型的陳果風格，肯定會在這位最叛逆的香港導演的一系列作品中，留下深刻印記。」