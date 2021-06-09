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【噴鼻新冠疫苗】港大噴鼻疫苗完成首階段試驗僅有輕微副作用　料最快3年後可面世

社會 19:07 2021/06/09

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港大內科學系臨床教授孔繁毅指噴鼻新冠疫苗最快需2至3年後才面世。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院正研發噴鼻式減活新冠疫苗，第一期首階段臨床試驗已完成為參與者接種，現正等待安全性及抗體水平跟進，料下月中會有結果；至今暫未見嚴重副作用，僅出現鼻塞、頭痛或低燒，情況僅持續數天。團隊現時正展開第二階段參與者招募，料疫苗最快可於2至3年後面世。

港大醫學院研發「衞活苗一號」噴鼻新冠疫苗，已進入第一期臨床試驗，30名參與者已完成接種兩劑高或低劑量的噴鼻疫苗。港大內科學系臨床教授孔繁毅接受TOPick查詢時表示，正觀察接種疫苗後安全性及產生的抗體水平，料7月中會有結果。

他又提及，參加者接種後僅出現輕微副作用，包括鼻塞、頭痛或低燒，多持續數天便會消退；惟是否代表較針劑疫苗好，則認為研究參與者基數小，並暫時僅為第一期臨床研究。

團隊亦將展開第二階段臨床研究，並會擴大合適劑量試驗人數。孔繁毅稱，正招募80名18歲至55歲的健康人士參與試驗，估計9月下旬會有第二階段結果；又指下一步第三期臨床試驗需時2年，換言之噴鼻新冠疫苗最快需2至3年後才面世。

至於港大另正進行科興及復必泰疫苗的「溝針」研究，孔繁毅直言有關研究仍進行當中，惟現時已招募得40人參與研究，仍需招募更多志願者。

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記者：陳正怡

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