《智齒》入圍烏甸尼遠東電影節　鄭保瑞為香港消失景物留影

▲ 《智齒》入圍烏甸尼遠東國際電影節。

林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖子妤及陳漢娜主演的《智齒》，繼入圍第71屆柏林影展特別展映單元後，今日再公布入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival）。

由葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導的《智齒》，改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，不過鄭保瑞將背景移師至香港，也是他80年代從澳門搬來香港居住時的第一印象。

▲ 林家棟跟搭檔查案。

他說：「當時我住在深水埗，後巷佈滿很多垃圾，比較骯髒及有貧民感覺，我就在那種環境長大，這是我從澳門來香港後第一個很強烈的印象。」鄭保瑞看過《智齒》的小說後，覺得當中場景如要變成電影畫面，而兒時對香港骯髒的印象，很適合出現在電影內。

▲ 呈現垃圾畫面。

鄭保瑞在選擇場景時亦刻意選擇一些即將消失的地方，如大廈、後巷、舊區（如土瓜灣、觀塘），他解釋：「世界不停在轉變，這兩年香港的變化也很大，很想將這些事物留在畫面上，希望將一些戲劇性的畫面用電影方式記錄下來，例如很大的平台，旁邊會有先進的地鐵經過，一些後巷像迷宮，永遠不知道怎樣進出，這些地方對整部電影的感覺近似。」

▲ 劉雅瑟有不少破格演出。

《智齒》以黑白呈現於大銀幕，畫面上多場警匪追捕場面令人印象深刻，外國影評認為帶有杜琪峯犯罪電影的影子，鄭保瑞道：「我從來都沒有刻意模仿任何人，而且杜琪峯導演的電影風格很獨特，不是人人可以學得到。在拍攝時，我都不會太著意風格的事，風格不是你自找的，而是來自電影本身，電影需要怎樣呈現我便會怎樣拍。杜生在動作方面會比較浪漫，而我希望用比較有力量的方法去處理電影中的動作場面。」