【院舍疫苗接種】業界商討鼓勵員工打針包括健康檢查大抽獎　冀兩周內公布細節

▲ 安老院舍業界今日（9日）開會商討鼓勵員工打針的措施，業界代表指會上有共識要循健康檢查、大抽獎等方向制定措施，期望兩周內公布細節。（資料圖片）

政府正循多方面鼓勵接種新冠疫苗，勞福局局長羅致光周日（6日）在網誌指出，本港安老院舍住客及員工的接種率分別有3%及23%，遠較英國及加拿大低。安老院舍業界今日（9日）開會商討鼓勵員工打針的措施，業界代表指會上有共識要循健康檢查、大抽獎等方向制定措施，期望兩周內公布細節。

香港安老服務協會主席陳志育表示，今日會上業界就鼓勵措施的方向達成共識，具體細節會有委員會跟進制定，期望兩星期內向大眾公布細節。

他指，業界留意到員工拒絕打針的原因多為健康考慮，擔心對健康造成影響而猶豫，故其中一個鼓勵的方向是尋找醫療機構合作，資助員工接受身體檢查。

另一個鼓勵的方向是舉辦大抽獎，但由於業界需要投放額外資源，他希望社會各界能對此有支持。此外，業界亦準備與勞工及福利局開會，就當局可如何支援業界「谷針」作商討。

他又指，員工與市民大眾一樣，因接收了市面上與疫苗有關的不同傳言和資訊，對疫苗的安全有顧慮。業界亦會制定方案釋除疑慮。

院舍在上月放寬探訪安排，家屬接種疫苗或進行檢測後能夠預約探訪。陳志育說，現時院舍每日都有家屬預約探訪，明白家屬始終需要做檢測，會感到不便，但相信以現時接種率情況下，有關措施需要維持一段時間，直至接種率提升至安全水平，才獲放寬。他估計，員工接種率需要達到8成才算是理想的放寬時機。

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記者：徐紹軒