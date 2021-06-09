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【新冠疫苗】科學委員會更新疫苗接種指引　曾接種流感疫苗長者可安全接種新冠疫苗

社會 19:59 2021/06/09

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科學委員會主席劉宇隆指，只要過去長者曾接種流感疫苗的話，接種新冠疫苗亦為安全。（林宇翔攝）

食物及衞生局局長日前批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（9日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後將會見傳媒，交代學童接種新冠疫苗安排指引。

就長者接種疫苗指引方面，委員會今日更新指引。劉宇隆表示，長者為最高危一族，新冠肺炎死亡率可達3成至4成，長者多年來接受流感疫苗，接種人數近8成，故委員會一致認為，只要過去長者曾接種流感疫苗的話，接種新冠疫苗亦為安全，而身體較弱人士則需接種評估，更新指引將會取代本年2月的接種指引。

他指出，流感疫苗為滅活疫苗，與科興疫苗使用的平台一樣，故認為可接種科興疫苗。他亦指，即使復必泰的抗體濃度較高，但考慮到長者在安老院舍較少接種人，而如院舍職員亦有接種疫苗的話，長者無需太大保護力，故他個人建議長者可接種科興疫苗。他強調，長者可自由選擇接種那一種疫苗，指最好的疫苗是「打進手臂的疫苗」；又稱家人可為長者選擇接種那一款疫苗。

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記者：曾卓鋒

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