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【性侵醜聞】弘立書院14歲女學生上課期間疑遭性侵　男同學被捕

社會 21:16 2021/06/09

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弘立書院疑爆性侵醜聞。（資料圖片）

全港最貴私校弘立書院爆性侵醜聞！該校一名14歲女學生近日上課期間，疑被一名同級男同學拉入廁所性侵，有人疑食髓知味，欲再下手時，女生遂向教師求助揭發事件。有指校方事後要求校內師生「封嘴」，不可對外透露事件。警方表示早於上月14日已接獲有關報案，1名男童涉嫌「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」被捕，已保釋候查。教育局證實已接獲學校通報，校方已啟動危機處理小組跟進事件，因警方正處理事件，故不作出評論。

據報道指，涉事14歲女學生就讀8年級，事發時女生正在上課，突被同級一名男同學拉入廁所性侵，其後該名男同學疑再要求與女生到廁所發生性關係，女生遂向教師投訴。有指校方知悉事件後，曾要求全級學生及教職員「封嘴」，要求學生不可接觸事主，教職員亦不可對家長作出解釋。

弘立書院回覆表示，該校學生早前疑涉及一宗事故，校方與受影響之家庭保持緊密聯繫，並提供適切支援，但已交由警方調查，因此學校不宜作出任何評論。校方強調學生的安全、健康和福祉是其最重要的考量，承諾認真處理一切與學生相關事務，保護每名學生的安全及保障其福祉。

警方回覆表示，上月14日接獲報案，指1名女童在薄扶林一學校懷疑被人猥褻侵犯。西區警區刑事調查隊第3隊接手調查案件，經調查後，人員拘捕1名懷疑涉案男童，涉嫌向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，被捕人已獲准保釋候查。 

教育局表示，學校如懷疑有學生受到性侵犯，須根據教育局指引，立即處理事件，對有關學生提供適切協助。學校應啟動校本應急機制／危機處理小組，同時委派學校社工及／或專責人員初步了解學生的情況，在評估過程中，學校應諮詢及通報社會福利署保護家庭及兒童服務課，尋求專業意見。如個案可能涉及刑事罪行，或個案情況嚴重，學校須盡快通知警方。

翻查資料，薄扶林弘立書院中小學部本學年全年學費介乎197,920元至249,970元，屬全港最貴私校；而涉事女學生就讀的8年級學費則為229,950元。

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記者：馮琪雅

弘立書院 醜聞 學校 薄扶林 教育局

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