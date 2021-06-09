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【性侵醜聞】弘立書院14歲女學生疑遭同級男生性侵　警方正調查事件

社會 21:16 2021/06/09

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弘立書院疑爆性侵醜聞。（資料圖片）

全港最貴私校弘立書院疑爆性侵醜聞。今日（9日）有報道指該校一名14歲8年級女學生，近日上堂期間被一名同級男同學拉入廁所性侵，該男生其後第二次要求女生發生性關係時，女生受驚向教師求助終揭發事件。教育局回覆證實接獲該校通報，校方已啟動危機處理小組跟進事件，因警方正處理事件，故不作出評論。

據報道指，校方知悉事件後，曾要求全級學生及教職員「封嘴」，包括要求學生不可接觸事主，教職員亦不可對家長作出解釋。TOPick已向校方作出查詢，正候回覆。

教育局表示，學校如懷疑有學生受到性侵犯，須根據教育局指引，立即處理事件，對有關學生提供適切協助。學校應啟動校本應急機制／危機處理小組，同時委派學校社工及／或專責人員初步了解學生的情況，在評估過程中，學校應諮詢及通報社會福利署保護家庭及兒童服務課，尋求專業意見。如個案可能涉及刑事罪行，或個案情況嚴重，學校須盡快通知警方。

翻查資料，弘立書院中小學部本學年全年學費介乎197,920元至249,970元，屬全港最貴私校；而涉事女學生就讀的8年級學費則為229,950元。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：馮琪雅

弘立書院

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