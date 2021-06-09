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【疫苗接種】單日逾6.7萬人打針或預約接種　已接種疫苗近275萬劑

社會 21:50 2021/06/09

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

單日約6.7萬人打針或預約接種，已接種疫苗近275萬劑（林宇翔攝）

新冠疫苗自2月26日正式展開，今日（9日）已是第104日。港府已為參與計劃的人士接種共約275萬劑疫苗；今日共有約32,800人接種了疫苗和約34,300人預約了接種時間。　

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港府公布，今接種第一劑科興共13,000人，而接種第一劑復必泰疫苗共11,400人；而接種第二劑科興共3,700人，接種第二劑復必泰4,700人。網上預約接種第一劑和第二劑人數分別為11,900及22,500人。　

昨日（8日）共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，4人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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記者：曾卓鋒

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