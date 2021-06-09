【強制檢測】政府向5處地方發強檢公告　包括於特定時間曾乘搭居民巴士NR955市民

▲ 炮台山循道衛理中學被納入強制檢測名單。（資料圖片）

食物及衞生局今日（9日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士，須在本月11日或之前接受新冠病毒核酸檢測。由於早前一宗涉及N501Y變異病毒株的確診個案曾多次乘搭一條居民巴士路線，相關人士須接受強制檢測。

另外，由於四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有一間學校及三間學校的指明級別被納入強制檢測公告。

強制檢測公告：

早前涉及 N501Y 變異病毒株的確診個案曾乘搭的交通工具

任何在5月12日至5月14日、5月17日至5月18日、 5月20日至5月21日、5月24日至5月28日或5月31日至6月2日任何一日上午7時至上午7時30分期間曾乘搭任何往來天 水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居） 路線號碼 NR955 的居民巴士人士

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案學校

東涌富東邨富東廣場3樓301室香港聖公會東涌幼兒學校

香港新界元朗欖口村路21號南元朗官立小學四年級

香港鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校一年級

香港北角炮台山道19號炮台山循道衛理中學三年級

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記者：曾卓鋒