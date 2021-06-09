【創科人才】近3屆DSE僅1狀元表明擬投身科研　中學校長倡增獎學金吸尖子

▲ 有中學校長指本港STEM教育仍在起步階段，倡大學提供更多獎學金吸納尖子修讀科學研究學科。（資料圖片）

近年不少文憑試（DSE）尖子、「狀元」仍傾向報讀醫科、法律、商科等學科，有中學校長認為中學STEM（科學、科技、工程及數學）教育仍在起步階段，倡大學提供更多獎學金吸納尖子修讀科學研究學科。而翻查「三大」網頁的獎學金簡介，均無針對吸納文憑試「狀元」入讀科研相關學科的巨額獎學金。

近3屆狀元 僅1人擬專修科研

翻查近3屆中學文憑試放榜時，大部分7科5**「狀元」均表示心儀醫科、法律、商科等學科，僅去年1名「狀元」黃摰毅已入讀中大理學院，擬專修與科研有關的細胞及分子生物學。

近年積極推動STEM教育的萬鈞伯裘書院校長黃頴東說，本港中學STEM教育起步「滯後」，「內地、外國亦用了很長時間讓社會見到IT前途好、才有較多人投身科研科目」，形容本港家長及教師目前對STEM學科認識未深，「明顯普遍家長心目中，醫生及律師等在社會地位、前途可能好過科研」。

黃頴東續指，本港大學收生亦未見特別大舉措吸引學生投身科研，如要鼓勵尖子甚至「狀元」投身科研，就要提供更大「誘因」，「（向尖子）提供獎學金，可以是一個方向」。

以往取錄不少尖子的港大、中大及科大，均未有針對吸納文憑試「狀元」入讀科研相關學科的巨額獎學金，僅設鼓勵式獎學金吸引考生報讀STEM學科。

例如科大設有「傑出科學與工程女生獎學金」，予文憑試成績達至少1科5**的女考生申請；而科大與中大理工科，均自2019年起特別取錄1科未達「3322」門檻、但STEM類科目摘3粒星的考生，中大更保證循此計劃入讀理學的學生獲得入學獎學金；港大理學院早前宣布新學年推「科研專才啟導課程」，讓學生隨該學院頂尖科學家學習，入讀學生亦保證可獲獎學金。

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記者：馮琪雅