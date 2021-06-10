【疫苗接種】一文看清衞生署最新打針指引　12歲起人士可打復必泰　曾打流感針長者亦安全

▲ 衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會更新有關新冠疫苗接種建議。

衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（9日）舉行聯席會議，對於復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，委員會認同有關安排，並指疫苗有效和安全，呼籲青少年盡快接種。

委員會同意復必泰疫苗對預防具徵狀的新冠肺炎高度有效，亦注意到外國有關接種復必泰疫苗後出現輕微心肌炎或心包炎、及接種第二劑復必泰疫苗與年輕人出現心肌炎病發兩者的可能潛在關連等報告，認同有需要就該潛在關連正進行的相關研究作出持續監察。

8成校內學生打針可全面復課

考慮到復必泰疫苗能減低新冠肺炎的死亡及住院個案，效益大於其風險，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議於12至15歲青少年使用復必泰疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，如果校內學生接種率達7至8成，學校就有條件全面復課，甚至在戶外做一些劇烈活動，打了針也可能不用戴口罩。

曾打流感針長者亦安全

就長者接種疫苗指引方面，委員會亦更新指引。劉宇隆表示，長者為最高危一族，新冠肺炎死亡率可達3成至4成，長者多年來接受流感疫苗，接種人數近8成，故委員會一致認為，只要過去長者曾接種流感疫苗的話，接種新冠疫苗亦為安全，而身體較弱人士則需接種評估，更新指引將會取代本年2月的接種指引。

抵港者符3大條件可減檢疫期

委員會亦檢視有關已完成接種疫苗的抵港人士檢疫期安排，建議若抵港人士能符合3個條件，包括已完成2劑認可疫苗的14天後、抵港後檢測結果為陰性，以及抵港後的抗體測試結果為陽性，其強制檢疫期就可由14天縮短至7天，其後加上7天自我監察，及進行多次檢測。

不過，如血清測試結果為陰性，將不予考慮縮短檢疫期。有關血清測試應於抵港時進行，並於其後的三個月內有效。曾感染新冠肺炎並已康復的抵港人士，他們需接種一劑新冠疫苗，才可視為已完成接種。委員會不建議市民於接種疫苗後測試其抗體水平，抗體水平呈陰性或數值偏低，並不代表缺乏疫苗的保障。

核酸疫苗「混針」效果良好

至於疫苗「混針」的可行性，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，參考文獻發現多個研究顯示，阿斯利康疫苗與其他核酸疫苗「混針」的效果良好，產生抗體的情況亦較理想。「混針」人士體內出現的抗體較多，同時副作用會比接種同一種疫苗多20%，但出現副作用的時間很短暫。

委員會認為，已於其他國家接種第一劑疫苗人士，接種第二劑疫苗時可考慮接種同一類、但不同牌子的疫苗，例如在美國接種第一劑莫德納疫苗人士，可在港接種第二劑復必泰疫苗；同樣於英國已接種首劑阿斯利康疫苗人士，可在港接種第二劑復必泰疫苗。至於科興疫苗方面，尚未有「混針」的數據。

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責任編輯：陳子謙