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【金仔減肥】金正恩神隱近1個月身形消瘦雙下巴減少　9萬元名錶揭示疑似減肥成功

保健美顏 10:53 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

金正恩神隱近1個月身形消瘦。

北韓領袖金正恩身體狀況一直備受關注，接近1個月沒公開露面的他，上周六再度現身透過官媒發佈新聞照，卻意外發現身形、臉部疑似變得消瘦。有外媒更從金正恩所戴價值約9萬元的名錶分析，指金正恩的腕表扣得更緊，相信他減重了不少。

綜合外媒報道，從北韓官媒於上周六發佈主持會議的照片可見，37歲的金正恩身形明顯變瘦，雙下巴也減了不少。走路時，步態也變得更輕盈。

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不過無法判斷他是因為生病導致體重變輕，還是出於健康理由自行減肥。另外，《NK News》亦從金正恩經常配戴、價值1.2萬美元的瑞士IWC萬國錶分析，穿過錶帶扣和固定環的手錶帶變得更長，即錶帶扣得更緊，判斷金正恩明顯變瘦。

前後對比：

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南韓國家情報局去年曾向國員議員透露，估計金正恩約重308磅，而且自2011年掌權以來，平均每年增重6-7公斤。

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責任編輯 ：羅嘉欣

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