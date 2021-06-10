【校長專欄】自己的兒子總是長不大 校長媽媽分享令兒子學會為自己行為負責

▲ Eva校長分享自己的育兒心得。

當時第一次做媽媽的我，真的不懂得教，只是摸索着如何做一個稱職的媽媽。本篇為8年前的真人真事，按當年所記原汁原味與各位分享：

「繼上星期在迪士尼跌爛了手機螢幕玻璃後，兒子今日又有新傑作。我先生暫借了一部退休手機給他用。」他今早打波，回程時在車上曾致電我，但回家後，當外傭姐姐著他拿出手機放好，怎料他未能拿出來，還指手機應遺留在的士上。

我聽罷感到非常憤怒，一方面擔心外傭姐姐「借啲意」執了手機變賣，另一方面因兒子的再度不小心而生氣，不懂珍惜得來不易的東西。無論如何，都要給予兩位教訓，我狠下心說：「唔見咗電話你兩個都有責任，即刻落去的士站搵果架的士！」

其實，我心知找回手機的可能性極低，又擔心姐姐會拿兒子當出氣袋，引致意外。他們步出家門後，每一分鐘都是一個擔心。

十多分鐘後，竟然收到兒子手機來電，他說：「搵到架的士了，已攞番部電話」。我當刻頓時放下心頭大石，著他們趕緊回來，心想：「在雨中搵一架唔知乜野車牌嘅的士咁困難，應該刻骨銘心了吧！」於是，兒子剛進家門口，我便著他洗澡，生怕他弄濕身體會冷病。

他說沒有濕，不用洗澡，然後便去找東西玩。這下子把我氣得更壞了，他的態度像是沒事發生過，只要找到電話便行。我立即下命令：「你現在給我去寫反思，今日發生了什麼事，怎樣解決，學到什麼！」

不足五分鐘，反思寫好了，很仔細，很合理，沒有再挑他問題的理由。他說他學到了：

1.把貴重物品放進手提包，而不是口袋內，最好有拉鏈。

2.沒有手提袋時交給工人姐姐收好。

3.在公共交通工具上，必須小心檢查好有否帶走所有隨身物品。

寫好後，又當沒事發生般，去做其他事情，心大概在想：「已交差了！」

當刻，事件發生後，我寫下了這些感受：「唉！我覺得他好像什麼都沒有學到。是否男孩子就是這樣的？樣樣事都不上心！氣死人了！怎麼在學校的學生都不是這樣的呢？我跟他們講什麼，他們都很懂事，一日一日成長。但自已的兒子就老是長不大。。。。天啊！」

今天再看，已經19歲的兒子，已經是一位會為自己行為負責任的年輕人。孩子表面故作輕鬆，相信並不代表他沒有學到當中的道理。共勉之！

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