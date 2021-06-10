【調教你MIRROR】陳卓賢內心藏難言之隱　梁祖堯傾談後對Ian改觀：是最真實的人

▲ 《調教你MIRROR》昨晚有Ian與Jer學整麵包。

ViuTV節目《調教你MIRROR》熱播，昨日（6月9日）適逢MIRROR成員Ian陳卓賢的生日，在昨晚播出《調教你MIRROR》第3集亦剛好講到Ian與另一成員Jer柳應廷被安排學整麵包，而麵包店的老闆娘更是Ian的粉絲。

麵包店老闆娘講及自己對Ian的看法，表示自己由《造星》時已有留意對方，覺得現時的他與當時參賽及剛出道有很大分別，多了顧忌與不快樂，而Ian亦相當認同她說出了他的心底話。

Ian也分享當初參賽只是抱試的心態，但出道後覺得大家都對他高度關注，不論幕前工作及私生活，令他的自我保護意識更強，不願表達過多感受。

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▲ 梁祖堯指Ian是慢熱而聰明的人。（Instagram圖片）

梁祖堯初對Ian感擔心

而作為《調教你MIRROR》的調教人梁祖堯就在社交平台分享對Ian的感受，並指一開始很擔憂：

有人同我講，佢好聰明㗎，你做啲太低能嘅嘢佢應該未必會合作。有人同我講，佢好cool 㗎。如果你想打開佢個心恐怕冇乜可能有人同我講，佢好有自己嘅諗法㗎，你同佢講啲嘢如果唔啱聽，你預備定會有不禮貌對待啦聽咗咁多之後，心裏面有一半係擔心，另外一半更加係有一種想放棄呢一個人了。

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梁祖堯再分享Ian首次拍攝的經歷：

我哋拍攝上邊有一個好好嘅機制，就係我同大家講每一刻都真心傾偈，儘管可能有鏡頭影住，都真心傾，然後如果真係唔想出街嘅，我哋就同返製作團隊講頭先嗰段唔好出街。第一個行駛呢一個權利嘅人，係佢。 真係第一日拍攝，食完午餐喺酒吧裏面，我見到佢一個人坐埋一邊，我走埋佢同佢傾偈。當然傾偈嘅過程都有隨身嘅攝影機，傾完之後我了解佢多咗，然後佢話，頭先我哋傾偈嗰啲唔好出街。咁故之然，你哋亦都唔會見到，而我亦都唔會喺呢度話俾大家聽我哋傾過啲乜。

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相處後讚Ian聰明率真

意外地，Ian很快便願意對梁祖堯敞開心扉，令梁祖堯直言對他改觀：

由嗰一刻開始我對佢改觀。無可否認佢係一個慢熱嘅人，一個聰明嘅人往往都會慢熱，因為所有嘢睇定啲先收集多啲資料先下決定無論如何都冇錯。經過幾日嘅相處，無論係我或者幕後製作團隊，都感受到其實佢係其中一個最真實嘅人，嗰種真，就係連我唔係太信任你我都唔介意俾你見到，咁樣其實對大家都好。

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梁祖堯又提到安排MIRROR做戲劇練習：

幾日之後我哋做戲劇練習，哭得最斷腸，11個兄弟都完成，而他仍然在哭，彷彿抽離不出來。我帶領這種練習多次，第一次懷疑自己，是不是有些東西已經畫得太深，究竟之後我能不能夠填補佢心裏面呢一個洞？

他亦感謝Ian對他的信任，在過程中慢慢打開自己，令粉絲見到久違的童真笑容：

記得最後一兩日，你同我講，就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次就好似個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。 我亦都必須喺呢度向你道歉，因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒返我，每個人背後都有難言之隱，如果就憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。希望你永遠都可以保持呢一個快樂嘅笑容，祝你生日快樂，永遠都快樂，親愛的Ian。

同場加映：陳卓賢專訪