【慎食荔枝】29歲準媽媽為生皮膚白皙B每日狂吞1斤荔枝　預產期前一周突胎死腹中

▲ 29歲準媽媽為生皮膚白皙B每日狂吞1斤荔枝，預產期前一周突胎死腹中。

夏天荔枝正當造，但也不能多吃。近日內地一名29歲孕婦為誕下皮膚白皙孩子，每天進食大量水果，近期荔枝大熱，每日狂吞1斤荔枝，導致血糖過高患上妊娠糖尿，結果在距離預產期一周前突胎死腹中，準媽媽傷心不已。

綜合內地媒體報道，內地一名29歲女子小美（化名）與丈夫在杭州做生意，因事業剛起步，夫妻二人輪流看舖，每日忙至凌晨才關門，所以小美一直沒有定期產檢，甚至連孕期24至28周的葡萄糖耐量測試也錯過。小美兩夫婦滿心期待即將來臨的小寶貝，為了讓胎兒皮膚白皙，愛吃水果的她從不拒絕，每天至少食3個蘋果，近期當造的荔枝更是一天狂吞一斤。

預產期前一周胎兒變安靜

但萬萬沒想到，在距離預產期的前一周，小美發現原本好動的胎兒卻變得安靜，隨即下腹一陣緊縮，陰道排出褐色分泌物。她立刻與丈夫到醫院求診，一照超聲波發現，胎兒已經胎死腹中失去心跳。醫生檢測血糖，卻發現血糖已高達26mmol/L，血壓170/100mmHg。

醫生為她緊急進行降糖降壓治療，並做人工流產手術。主診醫生表示，小美的糖化血色素值高達15.2，高血糖容易誘發酮酸中毒，甚至昏迷，對胎兒有害。

甚至是「妊娠糖尿」？

妊娠糖尿病的形成，是因懷孕期間荷爾蒙分泌變化間接導致孕婦血糖過高。中大醫學院於2009至13年間，追蹤近千名參與國際研究的婦女，其中132名母親患妊娠糖尿病。

中大醫學院婦產科學系譚永雄教授曾接受TOPick訪問時建議，所有孕婦在懷孕24至28周期間進行口服葡萄糖耐量測試，尤其高危孕婦包括肥胖、吸煙、血壓高、血脂高、家族有遺傳糖尿病等，以篩查妊娠糖尿病，當孕婦確診患病後需控制飲食，令血糖回復正常。

他又提醒婦女應避免在懷孕期間過分進補，孕婦每日只需額外的300卡路里便足以供應給胎兒，毋須過分增加食量。

荔枝食用宜忌

過往廣州曾有一名7歲兒童空腹吃10粒荔枝，昏迷送院，被診斷為「荔枝病」，幸獲及時搶救。荔枝除了不能吃過量，還有以下食用注意事項：

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責任編輯︰王明芳