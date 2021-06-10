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【疫苗接種】林志釉憂不宜打針市民因誘因接種疫苗　倡企業撥資源助基層接種前評估

社會 11:03 2021/06/10

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病人政策連線主席林志釉。（資料圖片)

商界近日紛紛推出不同誘因鼓勵市民接種，病人政策連線主席林志釉擔心「重賞之下，必有勇夫」，憂慮有不宜接種疫苗的市民，因金錢誘因而打針。

【疫苗接種】一文看清衞生署最新打針指引，包括12歲起人士可打復必泰，另曾打流感針長者亦安全。詳情即看：【下一頁】

林志釉今早（10日）接受電台訪問時指，商界近日紛紛鼓勵市民接種新冠疫苗是出於善意，惟擔心有不宜接種疫苗的市民因不同誘因而打針，「重賞之下，必有勇夫」。他說，不想見到有人「出事」，強調一旦有損傷並非金錢能夠彌補。

港府一直呼籲市民，如對疫苗有任何疑慮可向家庭醫生查詢，林則指，本港有部分基層市民，難以花大筆金錢尋求私家醫生意見是否適合接種，而公立醫院的普通科門診的輪候時間長，另沒有提供健康評估服務，建議企業與其讓市民抽新樓，不如將資源撥給數以千計的基層市民，讓他們在接種疫苗前尋求健康評估。

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

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責任編輯：郭詩詩

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