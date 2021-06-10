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【刑期覆核】18歲男生向水炮車掉磚　被改判入勞教中心

社會 11:21 2021/06/10

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2020年元旦大遊行期間，18歲男生涉向水炮車掉磚，其後又被警方於身上搜出𠝹刀及鎚仔等物品。。律政司早前不滿判刑過輕而提出刑期覆核，被裁定勝訴，男生今（10日）被上訴庭改判入勞教中心。（資料圖片）

2020年元旦大遊行期間，18歲男生涉向水炮車掉磚，其後又被警方於身上搜出𠝹刀及鎚仔等物品，男生早前承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化16個月。律政司早前不滿判刑過輕而提出刑期覆核，被裁定勝訴，男生今（10日）被上訴庭改判入勞教中心。

涉案答辯人陳業云（18歲）一方今於庭上指，其更生中心及勞教中心報告均正面，而答辯人傾向被判入更生中心，因為若被判入勞教中心，還押期可能導致他無法趕及於9月升讀副學士二年級。

法官彭偉昌聞言指大專院校較有彈性，答辯人大可申請延遲入學；法官張慧玲則指即使答辯人被改判入勞教中心，只要他在中心內行為良好，仍有機會被還押少於4個月的刑期。

上訴庭經考慮後，平衡了控罪嚴重性及判刑適合性等因素後，決定改判答辯人入勞教中心，並將於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝

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