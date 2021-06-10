【變態司機】家長帶小朋友搭的士疑遭性騷擾　紅的司機邊駕駛邊播淫褻影片

▲ 本港有家長帶小朋友搭的士，一上車見司機播放成人影片。

的士司機一邊駕駛一邊播片很危險，昨日（9日）有名網民發帖表示她的朋友帶同小朋友乘坐紅色的士時，竟發現司機播放色情片，大感嘩然。友人沒有當場阻止，有拍下當時的情況，事後由朋友在網絡發放相關圖片，提醒大眾提防此名變態的士司機。

紅的司機邊駕駛邊播AV片

涉事乘客的朋友於昨日（9日）在facebook群組「慈雲山資訊交流」圖文並茂發帖，上載了4張照片，一名駕駛紅色的士的男司機在軚盤右邊設置一部手機，以全熒幕模式播放淫褻影片，後座乘客位可清晰看見畫面屏幕。從相片所見，手機屏幕展示了裸露的臀部和男性生殖性器官。

網民表示其朋友是泰國人，沒有當場出聲，是因為廣東話不好，憂心不知如何表達。她轉述當時情況，並有列出涉事司機的車牌。

今日朋友搭的士仲要帶住個小朋友，一上車司機即開咸（鹹）片，因朋友唔係本地人，廣東話唔好，所以唔出聲，大家要小心……

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網民呼籲事主舉報

有關帖文引起網民熱議，亦有被轉載至其他facebook群組，網民直斥該的士阿叔過分及變態，在駕駛時看影片已很危險，公然在乘客包括小朋友前觀看色情影片，更涉性騷擾，行為不當。此外，發帖網民清晰紀錄了事件發生的日期、時間、地點及車牌，很多網民呼籲事主報警或投訴。更多網民留言見下圖︰

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涉事司機或違法

據本港第374A章《道路交通(車輛構造及保養)規例》中第37條有關「視象顯示器」，任何人不得在汽車駕駛人座椅前面任何地方安裝視像顯示器，如有違法，一經定罪最高可被判罰5,000元及監禁6個月。運輸署指出在車輛上安裝可顯示電視節目或非用於汽車導航用途的預錄視像屬違法，司機有機會或被控不小心駕駛。

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責任編輯：王明芳