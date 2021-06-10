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【人間貓頭鷹】男子頭顱可180度向後扭　醫生：勿輕易模仿或致癱瘓或中風

醫生診症室 12:05 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

男子如人間貓頭鷹，頭顱可180度向後扭。

世上無奇不有！TikTok一條流傳的影片可見，一名男子可以將頭顱180度向後扭，況如「人間貓頭鷹」，震驚網民。有醫生則提醒切勿模仿，相信男子患病才可完成這個動作。

網友「sheaabutt00」於TikTok分享影片。片中一名身穿桃紅色上衣的男子，一手放在下巴，一手放在頭頂，然後將頭慢慢向後扭了180度，接著又將頭轉回原位，看似非常輕鬆，如同「貓頭鷹」一樣，令不少網民大感震驚。

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片中亦可聽到旁觀者被嚇倒：「我的天！我需要喝一杯，我需要喝一杯！」

影片隨即引起熱議，不少人留言指男子是「人間貓頭鷹」，又或似電影《驅魔人》的經典場面。

    點擊圖片放大
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英國醫生Simran Deo表示，相信只有極少數患關節過度變形（Hypermobile joints）或結締組織疾病（connective tissue disease）的人才可做到這高難度動作，因為他們的肌肉、韌帶與肌腱比一般人更有彈性，關節也可呈更大角度彎曲。

他又警告一般人切勿模仿，因為頸椎最多只能左右移動約90度，若超過身體最大限度，或會嚴重損害脊髓及頸內供應大腦氧氣的血管，導致癱瘓或中風。

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責任編輯：羅嘉欣

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