【逆天奇案】檢控官何大狀靚聲夠吸引　前主播蔡誌恩轉當演員騷肌

▲ 前主播蔡誌恩在《逆天奇案》演檢控官何大狀。

TVB劇《逆天奇案》明晚（6月11日）播出大結局，在近幾集的法庭戲內，演檢控官何大狀的蔡誌恩外表官仔骨骨，而且咬字清晰具感染力，令人開前一亮獲讚。原來演檢控官的這位演員，正是前新聞主播蔡誌恩（Vincent），難怪講對白非常字正腔圓。

現年42歲的蔡誌恩畢業於香港城市大學會計系，曾當審計師、空中服務員、模特兒等，之後經好友曾美華推薦入有線新聞當主播，因為外表英俊被封新聞王子。在2006年，蔡誌恩轉往TVB當新聞台擔任主播，一過1年後離開，近年年轉當演員。

【逆天奇案】陳展鵬新劇收視報捷 期望原班人馬開拍續集

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

蔡誌恩騷爆肌身段

從其個人社平台所見，外表斯斯文文的Vincent十分熱愛運動，並不時上載騷肌照片展示好身段。

另外，他亦在個人社交平台表示《逆天奇案》播出後，身邊不朋友都留言表示支持，寫道：「即時收到很多短訊和截圖。很多親朋好友都有收看「逆天奇案」，多謝大家支持和留言給我鼓勵。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在蔡誌恩的社交平台所見，他有份參演《星空下的仁醫》、新版《十月初五的月光》，從其造型推測，Vincent在以上兩劇都是演醫生，似乎將成大台劇集內「御用專業人士」

同場加映：蔣祖曼訪問