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【著數優惠】HKTVmall開Live推售萬件半價家電　每晚9時直播+即場派限量$150優惠碼

休閒消費 11:54 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

HKTV mall電器節的優惠涵蓋多達10,000件產品，活動期內，逢周三中午12時的「品牌家電半價激荀優惠」，精選人氣家電全部減至半價！

HKTV mall 由 6 月 10 日開始至 7 月 14 日，舉辦長達 35 日的勁抵價電器節「電器勁抵DEAL」，期間推出四大至激優惠，讓大家安坐家中，也能用至抵價錢購買心儀的電器。電器節的優惠涵蓋多達10,000件產品，活動期內，逢周三中午12時的「品牌家電半價激荀優惠」，精選人氣家電全部減至半價！

第一激優惠：每晚9時直播限定半價搶購家電以及派發$150優惠碼

6月10至11日、6月15至18日，準時9時至11時於手機應用程式開Live，屆時多款熱賣產品將以勁抵價發售。溫馨提醒，如果想快人一步，記得事先 Bookmark 貨品準時搶購！如觀看人數達1,200人次，更會即時派發當晚的50張 $150優惠碼; 同時觀看人數達2,400人次將派發第2次50張$150優惠，給觀眾買直播推介產品。

日本JUJY藍寶石冰點無痛脫毛機 開賣時間：6 月 16 日，9-11pm 售價：$3,480 → $749 發售數量：限量 10 件

德國寶 低溫慢煮豪華套裝 開賣時間：6月11日，9-11pm 售價：$3,480→ 特價$1,740 發售數量：限量10件

第二激優惠：逢周三中午推半價優惠

逢周三中午12點推出半價指定人氣家電開搶，全部減到至少半價，必買之選如47折 Panasonic納米離子風筒、5折Dyson 二合一空氣清新機、42折樂聲牌蒸焗爐等。

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第三激優惠：每週四凌晨 12 時推激減至 6 折電器

由6月10日起，連續五個星期四，HKTVmall精選五大產品類別照價激減，準時於凌晨12時推出多款勁減電器 ，低至6折，首週的產品類別為冷氣機、風扇；第二週是雪櫃、廚房電器；第三週為吸塵機及個人護理產品；第四週會有洗衣機、 空氣清新機及濾水器、濾芯的優惠；最後一週推出電視及廚房電器。

第四激優惠︰逢周五至一購精選貨品享折上折優惠

逢周五六日一，於第三激優惠精選的五大產品類別照價再折，其時購買1件指定電器即享95折， 第2件則享額外92折，實際地以折上折價錢購物。

記者：曾嘉善

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