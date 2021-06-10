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【過分親暱】女友與上身赤裸親哥哥擁抱錫嘴　港男不能接受：太肉麻太怪

親子 12:11 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

一名男網民大呻女友與其親哥哥行為過分親密，令他難以接受。

雖說兄弟姊妹血濃於水，但如果舉止過份親暱可能會令人難以接受。一名港男最近在網上大呻，指驚見女友竟然與其親哥哥擁抱親嘴，而他們閒談間亦會作出親密行為。港男就此詢問女友，反被對方嘲笑他少見多怪，令港男大感困惑。

女友與親哥哥擁抱親嘴

該名港男近日在「香港討論區」發帖，表示與女友已拍拖一年，最近對方帶他回家吃飯「見家長」。怎料一進屋，事主看見一名上身赤裸、僅穿「孖煙通」的男子。女友稱對方為哥哥，並隨即上前跟他擁抱和「嘴對嘴錫咗一啖」，然後才叫哥哥穿好衣服。

事主續指，吃飯後大家一起坐著閒談，而女友坐在哥哥旁邊，期間哥哥突然親吻女友的頭部。眼見兄妹如此親暱，事主難以接受，在離開後忍不住詢問女友為何兩人如此親密。未料對方反而嘲笑事主大驚小怪：

話佢哋成家都係咁溝通，媽媽、爸爸、哥哥都鍾意攬同錫。佢話呢一種係佢哋維持家庭良好關係之一嘅方法。

網民：接受唔到就分手

另外，事主指女友解釋哥哥曾在外國留學，因此帶點「鬼仔性格」，即使與爸爸也會互相親面，又指此相處模式在外國屬正常。對此，事主雖然表面接受，但內心仍然覺得很奇怪，遂在網上發文尋求意見。

帖文一出引來網民熱烈回應，不少人認同事主想法，認為女友與哥哥的行為過份親密，甚至怪異。有網民建議事主如果接受不到便應跟女友分手，不能奢望可改變對方。點擊查看網民想法：

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責任編輯：王明芳

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