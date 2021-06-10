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【強制檢測】大角咀維港灣第六座今晨7時執行強制檢測　12名人士違反公告遭判罰

社會 11:50 2021/06/10

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油尖旺民政事務處今日（10日）聯同旺角警區、衞生署和醫療輔助隊在大角咀海輝道11號維港灣第六座進行執法行動。（資料圖片）

油尖旺民政事務處今日（10日）聯同旺角警區、衞生署和醫療輔助隊在大角咀海輝道11號維港灣第六座進行執法行動。行動由今日上午約7時開始，至上午約10時結束。受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。 

行動中，政府共檢查了約400名受檢人士的檢測報告，其中12名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截2019冠狀病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。 

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。 

油尖旺民政事務處感謝警務處、衞生署和醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動能順利完成。政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。 

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責任編輯： 曾卓鋒

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