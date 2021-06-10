【美食速報】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤挑戰味蕾　5小辣煳辣黑啤＋10小辣麻辣酸啤

▲ 譚仔三哥聯手少爺啤，推出麻辣、煳辣手工啤酒，配上同樣辛辣口味「三哥」小食，無辣不歡者福音！（品牌提供圖片）

譚仔三哥又有新搞作！繼早前期間限定的土匪雞翼味和麻辣豬耳味薯片後，三哥今次進軍啤酒界，聯手本地手工啤品牌「少爺啤」，推出全新兩款辣味啤酒，分別是5小辣的煳辣黑啤及10小辣的麻辣酸啤，即日起於全港指定OK便利店優先發售！

第一次合作的譚仔三哥米線（三哥）和少爺啤，今次釀造兩款全新期間限定手工啤酒 ──「麻辣‧酸啤」及「煳辣‧黑啤」，百分百香港製造。啤酒結合了三哥最為港人熟悉的「香、麻、辛、辣」，展現出手工釀製啤酒的全「辛」面貌，，無辣不歡的三哥粉絲當然萬勿錯過！

近年本港刮起手工啤酒風潮，手工釀製啤酒類型衆多，使用原料亦趨多元化。今次三哥與少爺啤合作，由少爺啤首席釀酒師根據三哥麻辣湯底及煳辣湯底採用的香辛料，獨家研發出兩款震撼味蕾的辣味啤酒，風味之獨特，讓人驚嘆啤酒世界的創意及多樣化！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

煳辣‧黑啤 麻辣‧酸啤 啤酒類型：Stout 啤酒類型：Gose 酒精度：5% 酒精度：4% 苦度：15 苦度：9 辣度：5小辣 辣度：10小辣 靈感來自三哥獨創的煳辣湯底，司陶(Stout) 黑啤烘烤麥芽的焦香搭上香料炒燶前的獨特風味，結合煙薰辣椒的辣勁及平衡細緻且豐富的焦糖、巧克力及咖啡風味，餘韻悠長，帶着苦中回甘的甘甜尾韻，最適合搭配香烤食物，推薦搭配三哥的湖南土匪雞翼、新彊香草雞翼。 「麻辣‧酸啤」靈感則來自三哥的招牌麻辣湯底，如電擊般的麻痺觸感，入口既麻且辣，配合乳酸菌發酵的清爽酸啤，讓人大呼過癮！辛香清爽的麻辣酸啤，最適合搭配餐前清爽小食，如三哥的尖椒皮蛋、意式醋香雲耳。

記者：王嵐