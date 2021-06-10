【KO便秘】早上一杯暖水加1/6茶匙粗鹽通便　中醫教按摩腹部紓緩腹脹氣谷

▲ 中醫教早上一杯暖水加1/6茶匙粗鹽通便。

便秘，不是排不出那末簡單，可連帶連串健康問題：口臭、肥胖、食慾不振、皮膚差、痔瘡甚至形成大腸瘜肉、失眠、情緒焦慮……一日一大便看似每日「例行公事」，卻不是人人可達。令人苦惱的便秘，從中醫角度究竟如何解說。

有些人每天一便，另有些人兩、三天才排一次，其實多少日或甚麼情況下視為便秘？註冊中醫師朱國楝指出，便秘定義約每兩至3日都出現大便困難；排洩大便時感辛苦，俗稱有「擼大便」的情況，即是花時間也排不出來；排出來的大便呈乾結，如廁時往往全身冒汗，以上三者皆屬於便秘。

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便秘分輕淺，習慣性兩、三日如廁一次，屬淺度便秘，有些一星期才排便一次，而且排出來是粒粒波子形狀的、乾結類，則屬嚴重便秘。

便秘原因可算是網上搜尋器上的大熱話題，朱醫師說其一原因是腸道缺少水份，在中醫學上屬肺脾氣虛、肝胃不和、氣虛，較嚴重者甚至有陽虛症狀，會出現不同程度便秘，而且便秘者較傾向體內有燥熱居多。

女士易便秘

男女老幼都會便秘，不同年齡的人小至幾個月大幼兒至年老長者都有機會發生，他說當中以中老年人士最常見，與身體虛弱、體內水份容易流失有關。近年年輕便秘患者亦增多，因嗜吃煎燥及辛辣食物，導致便秘。

女士便秘的情況似較男士為多，朱醫師指在臨床上是事實，與女性生理結構腸道蠕動偏慢大有關係。而且，女性一般易有氣血虧虛，又或生育後都易出現便秘。

夏、秋之間易多便秘，這是因為天氣漸涼，人體津液較易虧損，秋天屬肺，一些人易有肺氣虛及肺陰虛症狀，便秘便隨之而至，但不等於夏天就毋須理會，因不少便秘者，一年四季皆可被此問題困擾。加上夏季高溫，導致患者身體缺乏水份，腸道吸收了糞便內的水份，會導致糞便乾結，引起便秘。

便秘是其一症狀，事實上，便秘患者除排便困難外，多兼夾其他問題，朱醫師表示如肺氣虛者易有便秘外，常兼有自汗（不自主地出汗）、氣促，本身攝取營養能力、津液轉化也較差。另外，部分有心臟病的中老年人病人，也是便秘高危群。

便秘有樣睇

便秘是當事人有苦自己知，但原來從外觀也能概略看到，朱醫師指此類人士面上易有痤瘡、皮膚乾燥、有口氣、聲音洪亮。肝陽上升者、嗜酒及高血壓者面色充紅，此類人士都易有便秘。

由於便秘與整體健康息息相關，想趕走這困擾，日常生活習慣要作出改善，如夏天飲水不足，身體會缺水，腸道與脾胃水份會大大減少引致便秘，預防方面就是適時補充水份，宜飲用暖水。朱醫師教路，如屬嚴重便秘者，可在早上的一杯暖開水中加入六分一茶匙粗鹽，攪拌後慢飲。謹記此水口感應是微鹹，切忌下過多鹽份，否則或弄巧反拙，令便秘加劇。

水果攝取宜忌

吃大量水果又如何？「我並不建議吃太大量的水果，如番石榴、榴槤吃過量，會增加便秘。習慣性便秘者，吃蘋果也要留意，攝取太多反會加深便秘程度。」他說，暑天時間吃小量木瓜、西瓜和哈密瓜是可以的；清潤湯水如老黃瓜、合掌瓜、菜乾作煲湯材料，對大便燥結者適宜。便秘時常兼有腹脹氣谷，可進行摩腹，做法是右至左順時針打圈輕柔腹部，為時3分鐘，能對便秘有改善作用。

中藥治理便秘，不少人首想到大黃和番瀉葉，朱醫師指這兩種中藥要慎用。「大黃、番瀉葉是大熱治便秘中藥，但未必每個便秘者適用，宜先由中醫師辨證論治。而且大黃、番瀉葉的通力強大，過度使用可能會『過籠』氣虛下陷，影響腸道的修復能力。」反而柏子仁、火麻仁、郁李仁、決明子等較潤通，可減少上火。此外，他建議坊間涼茶舖有火麻仁茶，一星期飲一、兩次，有助減少乾結原因的便秘。

紓緩便秘湯水 木瓜雪耳魚尾湯

功效：清熱潤肺、健脾養胃、潤腸通便。

適應證：脾胃燥熱、大便乾結等。

材料：木瓜約1斤（去皮瓤）、雪耳5錢（先浸開）、鯇魚尾約大半斤、生薑兩片。

製法：適量清水，煲約1小時，調味飲用。

責任編輯：周美好