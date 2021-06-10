【頭號癌症殺手】61歲主婦不吸煙確診肺癌　醫生揭誘因：長期接觸廚房油煙

▲ 61歲主婦不吸煙確診肺癌，醫生估計與長期接觸廚房油煙有關。

長期接觸廚房油煙有致癌的風險！內地一名婦人因胃痛求醫，經診斷後證實患肺癌，但她和丈夫都不吸煙，醫生估計與長期處於封閉且多油煙的環境有關。過去曾有研究指出，下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險高2.7倍。

據內地媒體報道，常州一名61歲的程姓婦人早前感到胃部連續脹痛，起初以為是腸胃或心臟不適，直至前往醫院檢查後，確診患上肺癌。不過，程女士與丈夫都沒有吸煙習慣，醫生估計誘因疑為長期處於封閉且多油煙的環境。而同一病房的王女士亦同樣患上肺癌，她本身亦需經常煮飯。

常州市第一人民醫院心胸外科主任醫生張蕾提醒，除了遺傳因素外，病人心情長期鬱鬱寡歡，也是腫瘤易發的因素。他分享了預防油煙誘發肺癌的3個貼士：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

台灣研究：下廚愈頻密患肺癌風險愈高

台灣的國家衛生研究院去年公布一項研究，發現下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高，對比甚少下廚的女性，患肺癌風險可高出2.7倍。

而下廚時有沒有使用抽油煙機也是一大關鍵。有使用抽油煙機的女性，下廚期間有2/3時間開抽油煙機，患肺癌風險可減41%至63%。另外，常用豬油煮食，比起使用植物油的，患肺癌風險增加92%。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

過去亦有不吸煙的女性患者也會罹患肺癌，原因是因為她們長期吸入廚房油煙，或受拜神的香火刺激而引發肺癌。

同場加映：食油過度加熱或生致癌物



▼ 點擊圖片放大

【活得健康啲】食油含環氧丙醇可致癌 推介10款較少有害物較安全食油

消委會早前抽查市面60款食油，發現大部份均含有塑化劑、基因致癌物環氧丙醇，或是游離氯丙二醇(3-MCPD)，沒有一款是不含有害物質。TOPick綜合消委會檢測報告，歸納出10款較安全的食油，讓大家吃得較安心。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯 ：羅嘉欣