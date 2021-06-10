【打擊走私】海關破歷來最大宗快艇走私案　檢1.2億元貨包括貴價食材及瀕危動植物物種

▲ 海關破歷來最大宗快艇走私案，檢1.2億元物品。（資料圖片）

香港海關與內地海關於今年3月開展代號「迅雷」的聯合反走私行動，其中香港海關在本月初，在流浮山偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約1.2億元的懷疑走私物品，包括大量高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種，拘捕4人，是香港海關有紀錄以來破獲最大宗的快艇走私案件。

香港海關助理關長（情報及調查）陳子達表示，今年檢獲的走私物品有大幅上升趨勢，對有關情況表示十分關注，截至今日，在海上走私總共破獲34宗案件，較去年同期上升10%，以計算緝獲物品的總值達致4.2億港元，較去年同期上升1.3倍，緝獲貨品的總值是去年全年走私物品的總值的7成，更是2019年全年的兩倍有多。

他指出，香港海關與內地海關聯手合作，在今年3月開展代號「迅雷」聯合反走私行動，其中內地海關在今年3月至4月初，分別在廣東、廣西及安徽等地搗破3個儲存走私物品的倉庫，共拘捕11人，緝獲總數2.4噸走私穿山甲鱗片，貨值5千萬元人民幣。

香港海關在今年6月2日至7日採取了執法行動，行動中共拘捕4人，並檢獲逾6.6萬件高價貨品包括名貴手錶、名牌手袋；2.3噸貴價食材包括花膠、燕窩、海參、魚翅，以及186公斤的瀕危動植物物種，包括來自美國及墨西哥的岩牡丹、星兜、魔鬼魚的魚鰓等，總市值高達1.2億港元，以貨值來說，是香港海關破獲同類案件有記錄以來最高金額的一宗。

有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍表示，自展開迅雷行動後，香港海關有組織調查科已充分掌握走私集團的運作模式，發現走私集團是在世界各地採購不同類型貨品，然後以空運或海路將貨品運到本港貨倉暫存並重新包裝，有關人士會選擇在深夜時分運到岸邊，以快艇高速將貨品走私到內地，並給予接頭人，放在中轉倉庫，繼續分到國內不同地方。

香港海關人員在6月2日凌晨，發現目標車輛駛到流浮山一帶岸邊回合一艘快艇，當發現走私分子將車上的貨物運到快艇時，人員即時作出執法行動，走私分子隨後將貨物及貨車棄置，並跳上快艇以高速駛往內地。海關扣查貨車，發現車上有大量走私物品，包括貴價蔘茸海味、名牌手袋、服裝以及非常罕見的受保護瀕危動植物物種條例所規管的附表一貨物。

其後海關人員在新界3個倉庫以及1個住宅單位中拘捕4名男子，分別年齡介乎35至62歲，其中一人為骨幹成員負責物流，其餘人士涉及包裝員及監工等；另在上水一個倉庫中，檢獲更多懷疑走私物品，由於案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

她指，有關案件與以往同類案件有多個不同之處，包括有關走私集團的警覺性相當高，例如他們會在貨倉裝有多個閉路電視，24小時監控貨倉的範圍；另有單位中發現床鋪，相信是讓貨倉工人或監工休息過夜之用，指如此嚴密的監控在其他案件中是較少有。她又提到，走私集團先將貨物預先分類，分批放到包裝箱內並標上不同記號，以更快及更方便辨認貨物，初步調查所得，相信約牽涉5至6名內地收貨人。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，走私案件背後有很大誘因，相信是因內地對高價值貨品徵收相當重的稅項，包括入口關稅、消費稅等，以今次的走私物品為例，稅項價格約介乎100至160%間，相信走私集團鋌而走險是為了逃避稅項並賺取龐大差價，估計他們如成功將貨物走私到內地，可逃避稅款高達1.2億元；再加上內地對進口食品有相當嚴格的制度，惟海關人員關注有關食材的來源及是否適合食用。

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記者：郭詩詩