【玩學實驗室】透過火車主題親子桌遊進行獨立思考　訓練小朋友策略思維能力

▲ 以火車作為主題的《鐵道任務:兒童版》桌遊能訓練小朋友獨立思考。

火車,一直都是小朋友最愛的交通工具之一。今天玩學爸爸要跟大家介紹的親子桌遊,就是以火車為主題的《鐵道任務:兒童版》(Ticket to Ride: My First Journey)。

經典名作的兒童版本

《鐵道任務》(Ticket to Ride)是桌遊世界中的一個經典系列。《鐵道任務》第一個遊戲於2004年出版,在18年後的今天,它依然極受歡迎,深受世界上不同的玩家所愛戴,也因此出現了很多不同的地圖版本,有亞洲、非洲、甚至是大家非常掛念的「鄉下」──日本,為大家帶來更多不同的遊戲體驗。至於《鐵道任務:兒童版》則在2016年出版,是一個專為小朋友設計的桌遊,讓小朋友有機會體驗《鐵道任務》的樂趣。

讓小朋友自行作出最好的選擇

《鐵道任務:兒童版》的遊戲規則十分簡單,在每輪遊戲中,小朋友只有兩個行動可以選擇:抽兩張火車卡,或是利用手上的火車卡去「霸佔」路線。雖然每輪可供執行的行動只有兩個,但當中卻涉及很多需要進行思考的地方。

我應該『霸佔』這條路線嗎?

當這條問題出現在小朋友的心中時,他們需要權衡輕重,並作出選擇。他們需要考慮很多不同的元素,如自己手上的火車卡應如何運用、這條路線對取得車票會有多大的幫助、霸佔這條路線會否對對手做成阻礙、自己手上剩下的火車數量是否足夠等等。這些考量,對是否能夠在遊戲中取得六張火車票而勝出有極其重要的影響,也是這個遊戲中最有趣的地方。



▲ 《鐵道任務》是桌遊世界中的一個經典系列,2016年推出兒童版本。(「玩學實驗室」提供)

▲ 遊戲規則十分簡單,但當中涉及很多需要小朋友進行思考的地方。(「玩學實驗室」提供)

▲ 遊戲能夠培養小朋友的「策略思維能力」。(「玩學實驗室」提供)

▲ 遊戲適合5歲以上的小朋友。(「玩學實驗室」提供)



當鐵路大亨必須有的「策略思維能力」

很多為兒童設計的桌遊,隨機性一般比較強,所以你會常常在兒童桌遊裏看見骰子或轉盤這些道具,以提升遊戲的趣味性,而需要小朋友進行思考的元素也相對比較少。

在《鐵道任務:兒童版》中,並沒有任何骰子或轉盤,遊戲的勝負不是只偏重誰的「運氣」比較好,而是更偏向誰能好好運用他們的腦袋。在遊戲中,小朋友要進行獨立思考,能按所得的資訊,作出相對對自己較有利的選擇,這就是「策略思維能力」。能更有效利用「策略思維能力」的小朋友,當然會有更大機會在遊戲中勝出,成為鐵路大亨。

總結

人生中會有很多需要作出決定的時刻,能否作出最合適的選擇極其重要。如果可以從小培養小朋友的「策略思維能力」,定能為小朋友帶來很大的幫助,在日後能更理性地作出最合適的決定。《鐵道任務:兒童版》 這個我們稱為「輕度策略」的桌遊,絕對可以成為小朋友認識策略思維的「房角石」(意思是蓋房子時,用作定位的第一塊基礎大石),更重要的它能為小朋友打開一道通往更有趣、更多姿多彩的桌遊世界之門。

【基本資料】

出版商:Days of Wonder

建議年齡:(出版商)6歲以上 /(玩學爸爸)5歲以上

支援人數:2-4人

遊戲時間:30分鐘

文章獲「玩學實驗室」Facebook專頁授權轉載。