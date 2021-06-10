【裝修中伏】鑲4粒螺絲吊櫃安裝半年突然跌下　金器模型傢俬損毀裝修公司不認錯

▲ 安裝半年長吊櫃突然跌下，櫃內的物品損毀慘重。

近日（5日）有網民在Facebook分享她托裝修公司安裝的吊櫃突然跌下，除了櫃內約$1.6萬的金器及模型等物件損毀，更損毀了地板、牆身及電腦凳。這網民向裝修公司投訴，他們卻不認錯，最後只賠償$1.5萬，令該網民十分無奈。

點擊大圖了解中伏詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

有網民在家居裝修分享Group Facebook 平台分享，指上年11月左右買了一個吊櫃及鞋櫃，共$8千元左右，安裝在客廳裡，走廊旁，擺放他們的小飾物、小型玻璃觀音象、LEGO模型。

吊櫃的半邊僅鑲4粒螺絲

可是長吊櫃突然跌下，並發現師傅只在吊櫃的半邊僅鑲4粒螺絲，裝修公司沒有表示歉意，解釋這種裝修意外會發生是正常，令她十分憤怒。

該網民林小姐接受TOPick訪問，這吊櫃只是用了半年便跌下，壓斷了前方的電腦凳，情況相當危險，幸好無人受傷。事後，林小姐向裝修公司投訴，裝修公司只提出重新安裝或賠償$1.5萬的選擇。

林小姐一家都沒有信心由他們安裝吊櫃，怕再次發生意外。因此，他們最後選擇$1.5萬賠償，及上門修補地板凹痕，加強其他由他們安裝的電視櫃螺絲。林小姐指是次意外除了損毀了傢俬、地板及牆身，吊櫃內約$1.5萬的幾件金器、兩個玻璃觀音像及幾個正版LEGO都損壞了，

我地損壞既野連吊櫃根本唔止呢個價...

林小姐續指裝修公司希望和她簽一份協議書，但見協議書的內容十分奇怪而沒有簽下，

話事隔一年已經錯左，話互助互利精神都好嬲所以唔簽！

網民批評裝修公司

不少網民在帖文討論，指裝修公司的安裝手法十分恐怖，很容易導致意外發生。有網民分析這個吊櫃跌下原因，認為是鑼絲太少，只得四粒綠膠塞。亦有網民直言可以報警告裝修公司。

點擊大圖了解更多網民回覆：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：想幫屋企大改造，但沒有頭緒？即睇豪宅裝修訪問【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩