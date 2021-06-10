【變種病毒】全球傳染性最高病毒　印度變種病毒可致聽力受損血栓截肢

▲ 印度變種病毒可導致患者出現血栓問題，甚至要截肢。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，引發第二波疫情的印度變種病毒（Delta Variant）為目前全球傳染性最高的病毒，可導致染疫者出現聽力受損、胃部嚴重不適、導致組織壞死的血栓，甚至要截肢。

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據《彭博社》報道，印度有6名醫生染疫後出現胃痛、噁心、嘔吐、食慾不振、聽力受損和關節痛症狀。孟買耳鼻喉外科醫生Hetal Marfatia表示，部份患者除了聽力受損，還出現頸部腫脹、扁桃體嚴重發炎症狀。

孟買心臟科專家Ganesh Manudhane表示，過去兩個月在七山醫院（Seven Hills Hospital）醫治過8名出現血栓併發症的染疫者，其中2人組織壞死，需要截肢。他表示，過去一年發現3至4宗病例，現在每星期有1宗。據指，當地醫生發現患者腸道血管出現凝塊，導致胃痛。

目前印度累計確診個案逾2918萬宗，死亡人數逾35.9萬。據當地政府一項研究指出，印度變種病毒傳染性比英國變種病毒高50%。傳染病醫生Abdul Ghafur表示，目前需要做更多研究，以分析這些新的臨床症狀與變種病毒的關係。

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責任編輯：羅嘉欣