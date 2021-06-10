  • 31°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【老父再娶】7旬父再娶內地婦欲加名落公屋戶籍　港女失望：我可以點做？

親子 13:35 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

一名年過70的父親再婚後，計劃將繼母名字加在公屋戶籍上，引來女兒不滿。

公屋戶籍問題容易引起家庭糾紛，有網民日前在「連登討論區」發文，指7旬父在7年前再婚，娶了一名內地女子，女子帶同與前夫所生的女兒獲批來港，爸爸安排二人入住公屋，引起樓主不滿，搬到外面居住。近日父親提出在公屋戶籍加上繼母的名字，更要求女兒提供入息證明辦理手續，令她感到失望。

樓主在文中指出，年過70的父親是公屋戶主，約在7年前娶了一名內地女子。女子帶同與前夫所生的女兒來港居住，令樓主大為不滿，搬到外面居住。她指自己「自此就冇返去住，係不時返去食飯畀吓錢老豆」。

反口加戶籍名　女兒感失望

父親曾向樓主表明，不會將繼母及繼女名字加入公屋戶籍，怎料近日卻「反口」，致電同樣有落名的樓主索取入息證明辦理手續，樓主得知後感失望，更與繼母大吵一場。樓主明言「個女人一日仲喺度我一日都唔會返去」，詢問網民該如何應對。

帖文引來網民熱議，不少網民替樓主感到不值，指「你唔交證明佢就唔可以加名」、「加咗名，佢就會離婚分戶，或迫你老豆走」；有網民建議樓主和父親私下傾談，「分析加名有咩問題，你老豆唔企硬咪你做醜人唔簽名」。有網民則指繼母已照顧父親7年，相信「中伏機會低」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭　全靠老師太太看準時機成功上車

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【公屋轉戶】父離世後兄妹申請公屋轉戶主　資產逾$196萬超入息審查遭迫遷　
14:30 2021/06/09
【公屋轉戶】父離世後兄妹申請公屋轉戶主　資產逾$196萬超入息審查遭迫遷　
【家庭難題】港男欲買租置公屋上車　父親憂失綜援資格極力反對
12:23 2021/06/01
【家庭難題】港男欲買租置公屋上車　父親憂失綜援資格極力反對
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
12:23 2021/05/29
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權

你可能感興趣

【公屋轉戶】父離世後兄妹申請公屋轉戶主　資產逾$196萬超入息審查遭迫遷　
14:30 2021/06/09
【公屋轉戶】父離世後兄妹申請公屋轉戶主　資產逾$196萬超入息審查遭迫遷　
【家庭難題】港男欲買租置公屋上車　父親憂失綜援資格極力反對
12:23 2021/06/01
【家庭難題】港男欲買租置公屋上車　父親憂失綜援資格極力反對
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
12:23 2021/05/29
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
家庭關係 公屋 網絡熱話 兩性關係 連登討論區

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶