【老父再娶】7旬父再娶內地婦欲加名落公屋戶籍　港女失望：我可以點做？

▲ 一名年過70的父親再婚後，計劃將繼母名字加在公屋戶籍上，引來女兒不滿。

公屋戶籍問題容易引起家庭糾紛，有網民日前在「連登討論區」發文，指7旬父在7年前再婚，娶了一名內地女子，女子帶同與前夫所生的女兒獲批來港，爸爸安排二人入住公屋，引起樓主不滿，搬到外面居住。近日父親提出在公屋戶籍加上繼母的名字，更要求女兒提供入息證明辦理手續，令她感到失望。

樓主在文中指出，年過70的父親是公屋戶主，約在7年前娶了一名內地女子。女子帶同與前夫所生的女兒來港居住，令樓主大為不滿，搬到外面居住。她指自己「自此就冇返去住，係不時返去食飯畀吓錢老豆」。

反口加戶籍名 女兒感失望

父親曾向樓主表明，不會將繼母及繼女名字加入公屋戶籍，怎料近日卻「反口」，致電同樣有落名的樓主索取入息證明辦理手續，樓主得知後感失望，更與繼母大吵一場。樓主明言「個女人一日仲喺度我一日都唔會返去」，詢問網民該如何應對。

帖文引來網民熱議，不少網民替樓主感到不值，指「你唔交證明佢就唔可以加名」、「加咗名，佢就會離婚分戶，或迫你老豆走」；有網民建議樓主和父親私下傾談，「分析加名有咩問題，你老豆唔企硬咪你做醜人唔簽名」。有網民則指繼母已照顧父親7年，相信「中伏機會低」。

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責任編輯：王明芳