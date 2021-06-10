【校長專欄】畢業生搭上張保仔號體驗非「帆」旅程 校長：鼓勵學生乘風破浪

▲ 蔡曼筠表示，疫情之下，希望為畢業生製造一個畢生難忘的回憶

我認識有朋友，是2003年幼稚園畢業禮遇上沙士，香港變成疫埠，畢業禮取消；2009年小學畢業禮遇上豬流感而取消，中學畢業禮就因已離開香港，結果一生人從未參與過畢業禮，可以說是特別，又或者好可憐，而去年、今年的畢業生都可能是失落畢業禮，或改為綱上畢業儀式，會否成為人生的憾事呢？

有學校不單沒有取消畢業禮，更特別舉辦一次別開生面的畢業活動，名為非「帆」畢業之旅，「帆」是風帆的帆，因為帶學生踏上張保仔號，在維多利亞港的海上舉行畢業禮，讓同學體驗非「帆」旅程，鼓勵畢業學生乘風破浪，努力向前。

只可惜學校失落了畢業旅行，對這間「坐唔定」學校的學生或老師都真是相當可惜的事，因為學校雖然是資助學校，但疫情前刻意設計不同地方及學習主題的交流，新西蘭、東京、新加坡、內地，每個地方各有不同見聞及目的，有的是交流音樂、也有考察生命教育、濕地保育等等不同主題，希望學生可擴闊眼界。這學校的課程發展方針是「從生活中學習，從經歷中領悟」而相信學生親身體驗，是最理想的學習方法。

這兩年雖然停飛，但學校特別安排網上境外交流，實時直播參觀及考察，透過科技就可達到與不同地方的人互動，即使有限制，學校也想盡辦法，希望學生有與別不同的學習經歷。

這間就是保良局雨川小學，校長蔡曼筠，她說，疫情之下，希望為畢業生製造一個畢生難忘的回憶，決定「非帆」之旅，而每個學生都展開非凡的精彩人生。她說：「香港是我家，從小小的一個漁港，以至成為國際知名的繁榮城市，是經過一代又一代艱苦奮鬥而成的， 畢業同學是我們的新生代，是香港璀璨繁榮的下一個接棒者，期望能珍惜所有，承傳獅子山精神，乘風破浪，奮發向前，為未來的社會作出貢獻。」

她也寄語同學：「未來日子，無論身處何地，也請記掛這出生地、一所培育你的學校，更重要是伴你成長、成就你的家長、老師及同學。」我都好認同蔡校長所講，人懂得飲水思源、學懂感恩，一切都會變得更加美好，尤其我們這一代及新一代普遍物質豐裕，一切看似唾手可得，感恩是人生相當重要的一課。

同場加映耀山學校校長訪問

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。