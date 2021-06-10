【星二代尖子】虎媽利智催谷6個月大開始補習　李連杰細女全美私立第一高中畢業

▲ 李連杰18歲細女Jada昨分享高中畢業照，21歲讀哈佛的家姐都有到賀。

現年57歲的武打巨星李連杰育有兩名學霸女兒，現雙雙留學美國，21歲大女Jane正讀哈佛大學，18歲細女Jada亦剛於全美私立第一高中菲利普斯學院（Phillips Academy Andover）畢業，預料會繼續留美升讀著名大學。

Jada昨在IG分享畢業禮的照片，並感謝學校讓她度過了4年美好時光，「four years I won’t ever forget...thank you andover.」Jada身穿白色吊帶連身裙，化上淡妝的她笑容燦爛，在草坪上與多位同學們輪流合照，當中有不少亞裔同學，但未見父母李連杰和利智現身，只有家姐Jane出席到賀。

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李連杰曾形容，59歲第二任太太利智是「非常虎媽」，她十分重視早期教育，於大女9個月大時就聘請老師，後來她竟說「教晚了」，在細女未夠6個月大就請老師，因6個月大的孩子已對色彩及聲音有認知。

▲ 李連杰曾形容太太利智（右）是一名虎媽。（IG圖片）

學業全交託補習老師

兩夫妻早年帶同兩名女兒移居新加坡，讓女兒接受融合中西文化、出名嚴謹的新加坡教育。多年來，兩夫妻都將孩子的學業交由補習老師負責，在學習上發現哪一方面有需要，就會安排專責老師教導。

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李連杰曾透露細女當年考到美國最頂尖的5間高中，最後選讀最著名的一間，又稱自己毋須為女兒選校操心，因她們的朋友圈非常厲害，會討論整個東南亞和美國升學選校事宜。

美國總統名人輩出

Jada選讀著名的菲利普斯學院於1778年創校，政商界名人校友輩出，更孕育出多位美國總統，包括前總統約翰甘迺迪、老布殊和小布殊。

▲ Philips Academy有200多年歷史，政商界名人校友輩出。（Philips Academy fb專頁圖片）

美國選校資訊網站Niche顯示，菲利普斯學院於2021年美國私立高中排名第一，不少家長在網站留言，大讚學校令子女成為有自信及全面發展的人，學術成績亦大躍進。

根據學校官網資料，現時寄宿學費每年$61,950美元（逾48萬港元），而日校學費每年$48,020美元（逾37萬港元）。學生來自五湖四海，多達51個國家，學校課程則超過300個。

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責任編輯︰林綺玲