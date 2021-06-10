【電動巴士】匯達交通今年底新設3個充電站　支持當局探討推動氫能巴士

▲ 匯達交通計劃於本年底前在香港站、中環碼頭及啟德郵輪碼頭巴士總站安裝3個全新的充電站。（匯達交通提供）

新巴和城巴的母公司匯達交通表示，會持續投放資源發展零排放巴士服務，並計劃於本年底前在香港站、中環碼頭及啟德郵輪碼頭巴士總站安裝3個全新的充電站。

環保署碳中和專責小組早前舉行首個研討會，出席者之一的匯達交通表示，由於香港巴士服務的路程長及班次頻繁，加上本地天氣及地形因素影響，營運電池電動巴士面對重重挑戰，在會上分享了以往由2011年起在倫敦營運領先全球的氫能巴士服務的經驗，亦分享了在香港供應及使用氫氣的可行方案。

匯達交通行政總裁譚利民先生表示，香港地形獨特，亦對車輛空調需求非常嚴格，相信氫燃料電池技術是適合本地營運環境的可行方案，並全力支持政府深入探討在港推動氫能及其他潔淨能源減排方案。

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責任編輯：陳子謙