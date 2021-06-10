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【小學生拍拖】目擊心儀小學學生快餐店依偎　港媽憂過早拍拖校風差棄首選

育兒經 13:20 2021/06/10

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有港媽在快餐店見到心儀小學的學生依偎拍拖，因而放棄以該校為首選。

上周小一統一派位結果公布，有人歡喜有人憂。家長都為子女升學選校煩惱，早早為孩子揀學校。近日有港媽在網上討論區分享，原本為兒子升小選定了一間心儀的小學，但最近她在快餐店見到該校學生依偎拍拖，令她憂慮學校校風差，因此放棄以該校為首選。

見小學生公然拍拖依偎

該名媽媽本周二（8日）於網上討論區「親子王國」，以「小學生拍拖」為題發文，表示原打算為年幼的兒子選油尖旺區一間小學，可是她看到一個情況後卻步︰

見其學生在麥記公然拍拖互相依偎，放棄首選。

她同時問網民，「請問家長這是常見的事嗎？」，並想了解「有哪些（學校）校風較好嗎？」看來她有意為兒子另選一間校風較好的小學。

有很多作為家長的網民表達意見，有人認為小學生拍拖實在太早了，也有人覺得小五、小六學生開始早熟，會對異性產生好感，甚至出現「Puppy Love」純純的愛。不過，有網民表示校風如何與學生拍拖無關，最重要是家庭教育。

網民︰揀第二間唔代表無呢個情況

有網民建議港媽慎重考慮，留言「為咗個別同學仔拍拖而放棄首選有啲可惜」、「你揀第二間唔代表無呢個情況，考慮清楚先啦」、「都係跟緊啲自己小朋友比較有效」、「小學咁早熟？不過好視乎家長管教情況」。

點擊看更多網民留言︰

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此外，有家長分享子女的經驗，其中一名媽媽指其子小三時，班上有一個女同學周圍寫紙仔向男同學表白，而且非常勢利，「見個男同學屋企環境稍為好啲，即飛『男朋友』再向家景好嘅男同學表白」。

另一家長的女兒跟她說，有一名大眾眼中的乖乖女同學，公然主動在學校旅行途中，在旅遊巴上頭靠男同學的膊頭，形容「佢大膽到好似唔驚同車老師見到咁」。

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責任編輯：王明芳

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