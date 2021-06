【生命鬥士】女兒天生患無眼球症五官扭曲　媽媽喜迎愛女18歲生日：謝謝你出生

小生命到來是一場祝福,即使孩子不幸身患殘疾,許多父母仍願意付出不離不棄的愛,照顧栽培孩子。一名定居美國的日籍媽媽18年前迎來首個孩子,卻發現女兒患有罕見病「無眼球症」,頭骨發育不全,致呼吸困難兼有語言障礙,令媽媽大受打擊,曾打算跟女兒輕生。多年過去了,母女倆在家人支持下克服重重難關,最近媽媽再受訪憶述這段育兒經歷,感動人心。

據日本媒體《NEWSポストセブン》報道,現年51歲的日籍女子倉本美香曾經是一位空姐,2001年她辭職隨丈夫到美國紐約創業及定居,並在2003年誕下長女千璃。在女兒出生一刻,丈夫原本想拍照紀念,卻被醫生阻止,並即時叫嚷:

She cannot open her eyes.(她不能睜開眼睛。)