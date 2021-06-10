【生命鬥士】女兒天生患無眼球症五官扭曲　媽媽喜迎愛女18歲生日：謝謝你出生

▲ 日本一名媽媽18年前誕下無眼球症的女兒，令她開始思索人生。

小生命到來是一場祝福，即使孩子不幸身患殘疾，許多父母仍願意付出不離不棄的愛，照顧栽培孩子。一名定居美國的日籍媽媽18年前迎來首個孩子，卻發現女兒患有罕見病「無眼球症」，頭骨發育不全，致呼吸困難兼有語言障礙，令媽媽大受打擊，曾打算跟女兒輕生。多年過去了，母女倆在家人支持下克服重重難關，最近媽媽再受訪憶述這段育兒經歷，感動人心。

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據日本媒體《NEWSポストセブン》報道，現年51歲的日籍女子倉本美香曾經是一位空姐，2001年她辭職隨丈夫到美國紐約創業及定居，並在2003年誕下長女千璃。在女兒出生一刻，丈夫原本想拍照紀念，卻被醫生阻止，並即時叫嚷：

She cannot open her eyes.（她不能睜開眼睛。）

後來千璃經診斷，證實患有每12萬人才有一例的罕見病「無眼球症」，除了失去正常視力外，她的鼻骨與口腔也未發育成形，心臟更有一個9毫米大小的破洞，亦因喉嚨扁桃腺肥大而出現呼吸障礙，五官扭曲，異於常人。

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女兒的先天缺陷令媽媽美香感到相當沮喪，旁人異常目光亦令她難以接受，每次外出都會用帽子蓋著千璃的臉孔。當千璃在深夜哭喊時，美香為免影響鄰居，更試過抱著千璃到天台，並一度打算帶著女兒輕生：

我曾想過和女兒一起跳下去，大概會輕鬆點吧？

然而，在對女兒未來感到絕望的同時，也是千璃給了美香一絲希望。有天，美香播放著自己最喜歡的組合DREAMS COME TRUE的歌，千璃居然興奮地踢腿，甚至發出哈哈笑聲，令美香突然有所感悟：

突然覺得懷著千璃照超音波時，她總是遮著臉，才沒發現她患病。應該是因為這個孩子在告訴我：「媽媽，我想來到這個世界上。」當時我對自己的自私充滿歉意。

為了治療女兒，美香和丈夫達成共識，讓女兒接受「義眼」手術，以避免她的臉部骨骼萎縮。但由於即使手術成功，千璃依然無法獲得視力，加上前後需動刀30多次，治療過程艱辛痛苦，每次手術又花費高昂，由數萬到數百萬元不等，種種原因都令倉本一家陷入矛盾中。

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所幸千璃其後在父母、弟妹陪伴下捱過一個又一個難關，並在美國一所特殊教育機構上學，今年迎來18歲生日。

媽媽美香後來也將這段育兒經歷結集成書，感謝女兒來到世上，也表示由於照顧女兒千璃，令他們開始思考生存的意義，以及幸福究竟是甚麼。

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責任編輯：羅嘉欣