【育兒心得】習武爸爸創詩詞功夫培養兒童正氣　育兒首重品格：最重要做個好人

▲ Alfred認為，將中國的正氣詩詞融入功夫，讓小朋友練武之餘，同時培養品德及個人修養。

習武多年的武術教練余榮森，近年成立拉筋館，專注把拉筋發展成專項運動，教學員強身健體，更走進幼稚園及小學，推廣融入德育的詩詞功夫，當中想要孩子學懂的道理，也是他教導10歲女兒的日常。

拉筋館創辦人余榮森（Alfred）自小習武，10歲學習少林功夫，也曾涉獵詠春、太極、氣功、泰拳等。他與太太Sukie以往均從事採購工作，武術一直只是他的個人愛好，直至2009年太太懷孕，令他們的人生經歷了一次翻天覆地的轉變。

▲ 余Sir說都市人多身體緊繃，原因之一正是少拉筋，或是因患上關節炎等疾病。（受訪者提供）

當年Sukie在產檢時發現心臟血管較正常大，這是不少運動員突然猝死的原因，而懷孕生產會增加心臟的負荷，在醫生強烈建議下，只好終止懷孕，並進行了8小時的心臟手術，植入金屬心瓣。

Sukie對再懷孕的態度堅定，即使醫生及家人反對，她每次覆診仍不斷追問醫生是否適合懷孕。待身體復元，兩年多後成功第二次懷孕，但因Sukie需要終身服用薄血藥，而薄血藥會影響生育畸胎，因而在懷孕初期需停口服薄血藥，留院近半年長期吊針。他稱：「胎兒大少許，媽媽就危險多一點，整個過程都像賭博般，其實很擔憂。」至囡囡出生，其個案更成為全球首例。

太太前後兩年間在醫院進進出出，生產完後也曾引致內出血，整個過程得到很多醫生配合，也受到親友、同事、醫護等的幫助，除了感恩及珍惜外，更萌生要用自己的力量回饋社會的想法。

連串的經歷，也讓余Sir反思當下做的工作意義在哪裏？覺得想做的事情便應即時去做，因而在2014年決定離開其管理層職位，毅然當上全職武術教練，與不同機構合作教班。

▲ 太太懷孕的過程令余Sir的人生觀有很大轉變。而自囡囡入學後，每天都是由爸爸或媽媽接送上下課學，一直堅持至今。（受訪者提供）

詩詞功夫連結品德

Sukie康復後曾在陳校長免費補習天地為小朋友補習，余Sir也受她影響擔義教武術，更構思以詩詞融入功夫，提升孩子的興趣。他特別揀選具正面意義的詩詞作品，如《憫農》、《遊子吟》、《詠鵝》等，配合簡單、形象化的動作，讓小朋友練武之餘，同時培養品德及個人修養。他自言對教養10歲的囡囡也如是，「孩子最重要是做一個好人、有愛心、品格好，這也是推廣詩詞功夫的核心。」

余Sir曾任小島學園學習營的導師，除了教授課堂設計的項目，也最愛講道理，同學常會說不喜歡讀書，他會解釋每個人都有各自的責任，作為學生的責任就是要好好讀書，成績好與不好是其次，最基本是要完成自己的責任。

對囡囡的學業，媽媽會較緊張，我只會問她有沒有做好自己的本份，小朋友遇上不懂的功課很正常，只要知道如何改進便可。但對一些道德標準如禮貎、不可亂發脾氣等，對她的要求會較嚴格。

他形容自己與小朋友相處像個大哥哥，很有親和力，也曾學習兒童體適能課程（現為教練導師）及修讀遊戲治療證書，只想和小朋友有更好的交流。他笑言囡囡不愛功夫愛跳舞，自小已跟爸爸一起做義工、派米、派月餅，甚至到老人院表演，小時候可能還未明白在做甚麼，但也希望她能感受參與的氣氛。

▲ 囡囡自小跟隨功夫爸爸，現年10歲卻最喜愛K-Pop舞蹈。（受訪者提供）

拉筋武術息息相關

對於兩年多前才正式成立的拉筋館，余Sir不諱言以往不少人覺得拉筋只是專項運動前的熱身練習，但他認為拉筋有治療功效，因而想專門去推廣。

他稱，當全職教練可朝兩個方向發展，其一是健體、健美，但自己不是爆肌型，欠缺說服力；另一是保健，是內外調適的養生功夫，較適合自己鑽研。於是他修讀了西方的伸展課程，也參考了解剖、肌肉骨骼、筋腱等原理，再綜合各方的知識向學員講解，如為何要這樣做？可帶出甚麼效益？也會解釋中國功夫如八段錦、五禽戲、易筋經等，都是綜合的伸展運動，希望將一向被視為小兒科的項目專門化，傳達給不同層面的人士。

拉筋是基本功，可幫助人改善身體，但課堂上不斷重複動作，有時難免感沉悶，要是能加入一些武術的套路，會較有趣。

他常提醒學員毋需要向難度挑戰，課堂上也不會用力拉扯學員，而是要讓他們掌握拉筋的標準及樂趣。

是要與自己挑戰，因每個人身體彈性都不一樣，要取得最適合自己的牽拉強度，並不是要拉到痛，有拉扯感覺已達到目的及功效，太痛反而是警號。

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手法理療屢獲獎項

余Sir其後又學習了手法理療，再鑽研筋膜、整脊技巧，自言懂得愈多，愈發現肌肉不是一切，痛症亦不一定由肌肉引致。他稱，在接觸的案中，最常見的問題如長短腳、高低膊、寒背、盤骨前傾等，小朋友則有八字腳、脊柱側彎、凸肚……等等，年紀最輕的五、六歲也有，家長都會希望在孩子成長階段能幫助他們調理好。

手法理療很多時一次已可看到明顯效果，完成後會教學員如何藉拉筋伸展運動保持正確姿勢；而不少老友記患有肩周炎，拉筋也有助改善，並需要自行鍛練，並可透過定期鍛練得到幫助。

他不諱言，自己在行內的年資不算深，但在整合各方面理療知識後，也希望有一些客觀的證明來評核自己的能力，因而在2019年由師傅轉介參與了一些業界認受性較高的比賽，並在香港推拿競技大賽中取得卓越技能金獎，是全場總冠軍；當時的評審包括業界老師傅、大學教授，也有內地教授等十多二十人，其後又獲世界自然醫學大會的卓越手法金獎，是予他多年學藝的肯定。

記者︰李越樺