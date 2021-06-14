【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆

▲ 耳鼻喉科專科醫生鄧志豪建議常說話的專業人士可適當按壓喉嚨助聲帶放鬆。

經常說話可導致長繭或瘜肉，但礙於工作而不能避免說話的人士，耳鼻喉科專科醫生鄧志豪則建議有關人士除多喝暖水外，亦可適當按壓喉嚨放鬆頸部肌肉；另外面對突發性失聲情況，可選擇接種俗稱「開聲針」的類固醇藥物。

耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受專訪表示，常見患者包括老師、售貨員，或於嘈雜和戶外工作人士，他們經常需要喊叫，引起喉嚨和聲帶過分磨擦。他提到，曾有一名年輕老師，在入職一至兩年後，聲音變得容易沙啞，在完成一天工作後更會有失聲的情況，經檢查後發現其聲帶長繭，原來他日常發聲多運用喉嚨周邊的組織，協助他大聲說話，令其聲帶質素變差。

醫生隨後建議患者調節說話習慣，包括教學時盡量使用咪高峰、課堂之間需要適當休息、多喝水滋潤喉嚨、說話語速亦要放慢及分段，有適當的停頓，讓喉嚨得以休息。

另外，鄧志豪指出，開聲針可即時達到消炎和消腫的效果，通常突發性失聲的患者可選擇注射；上下按摩配合熱敷頸部，亦可紓緩崩緊的肌肉。他提醒有一種常用方法及動作無助解決聲音沙啞的問題，又解釋了喝冰水加劇喉嚨不適的迷思，密切留意6月14日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

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記者：陳麗娜