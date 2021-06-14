【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭 專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆
經常說話可導致長繭或瘜肉，但礙於工作而不能避免說話的人士，耳鼻喉科專科醫生鄧志豪則建議有關人士除多喝暖水外，亦可適當按壓喉嚨放鬆頸部肌肉；另外面對突發性失聲情況，可選擇接種俗稱「開聲針」的類固醇藥物。
耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受專訪表示，常見患者包括老師、售貨員，或於嘈雜和戶外工作人士，他們經常需要喊叫，引起喉嚨和聲帶過分磨擦。他提到，曾有一名年輕老師，在入職一至兩年後，聲音變得容易沙啞，在完成一天工作後更會有失聲的情況，經檢查後發現其聲帶長繭，原來他日常發聲多運用喉嚨周邊的組織，協助他大聲說話，令其聲帶質素變差。
醫生隨後建議患者調節說話習慣，包括教學時盡量使用咪高峰、課堂之間需要適當休息、多喝水滋潤喉嚨、說話語速亦要放慢及分段，有適當的停頓，讓喉嚨得以休息。
另外，鄧志豪指出，開聲針可即時達到消炎和消腫的效果，通常突發性失聲的患者可選擇注射；上下按摩配合熱敷頸部，亦可紓緩崩緊的肌肉。他提醒有一種常用方法及動作無助解決聲音沙啞的問題，又解釋了喝冰水加劇喉嚨不適的迷思，密切留意6月14日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。
同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：
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記者：陳麗娜