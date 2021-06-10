【空氣質素】環保署指新備忘錄可進一步減低兩電排放　助改善本港及珠江三角洲地區空氣質素

▲ 環保署今（10日）表示，《指明牌照分配排放限額第九份技術備忘錄》於昨日（10日）獲立法會通過，將進一步減低兩間電力公司（香港電燈有限公司和中華電力有限公司）的發電廠排放。（資料圖片）

環保署今（10日）表示，《指明牌照分配排放限額第九份技術備忘錄》於昨日（10日）獲立法會通過，將進一步減低兩間電力公司（香港電燈有限公司和中華電力有限公司）的發電廠排放。

《第九份技術備忘錄》訂定電力行業於2026年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限為2,852噸、11,144噸和367噸，較《第八份技術備忘錄》所訂定的排放總量上限分別收緊9%、10%及6%，有助持續改善香港及珠江三角洲地區的空氣質素。

為達至新訂定的排放總量上限，兩間電力公司會在2024年或之前完成興建三台新燃氣機組，以期在2024年本地燃氣發電的比率可佔整體發電燃料組合約57%。兩間電力公司亦會繼續採購低排放燃煤作發電使用，以及維持排放控制裝置的性能，以減少燃煤機組的排放。

根據《空氣污染管制條例》，《第九份技術備忘錄》訂明的發電廠排放限額將由2026年1月1日起生效。環保署會在2023年或之前再作檢討，確保適時修訂排放限額。

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記者：曾卓鋒