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【政協被控】上海市政協委員涉櫃員機偷錢　辯方將呈精神科報告

社會 13:31 2021/06/10

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上海市政協委員涉於去年6月，在中環一部中國銀行櫃員機偷竊2,100元，被控盜竊罪。裁判官將案件排期於9月27日開審，被告續准保釋候訊。（資料圖片）

上海市政協委員涉於去年6月，在中環一部中國銀行櫃員機偷竊2,100元，被控盜竊罪。涉案政協委員早前否認控罪，案件今（10日）於東區裁判法院再訊，被告由資深大律師清洪代表。清洪今表示案件可排期審訊，並指屆時將會爭議被告的警誡供詞，及會呈上一份精神科報告。裁判官將案件排期於9月27日開審，審期2天，以英語進行。被告續准保釋候訊。

涉案被告為李可莊（51歲），報稱公司董事，他被控1項盜竊罪，控罪指他於2020年6月11日，在中環雲咸街1號南華大廈地下中國銀行一櫃員機偷竊2,100港元現金，而上述物品為黃澤明的財產。

案件今再訊時，控方表示被告早前已否認控罪。代表被告的資深大律師清洪亦確認，並指案件可排期開審，而審訊時將會爭議被告的警誡供詞，及會呈上一份精神科報告。控方則表示會傳召2名證人，有1段閉路電視片段。裁判官將案件排期於9月27日開審，審期2天，以英語進行。

據悉，被告案發時在涉案櫃員機順手取去他人遺下的2,100元，並以銀行卡在該櫃員機使用服務，事後被揭發。根據上海政協網頁資料，被告為上海市政協委員之一。

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記者：林欣樂

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