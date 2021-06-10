【同樂運動會】何君堯批活動經濟收益屬「污糟錢」　平機會斥上綱上線污名化

▲ 本港將於明年11月舉辦同樂運動會，亦是亞洲區首次爭取到主辦權。（網上截圖

本港將於明年11月舉辦同樂運動會，亦是亞洲區首次爭取到主辦權。不過有議員批評，同性婚姻合法化是「有失體面」，形容同樂運動會所帶來的經濟收益是「污糟錢」。平機會主席朱敏健指，同樂運動會，是宣揚平等、共融和多元的價值，籲各界不要「上綱上線」污名化。

朱敏健今早（10日）接受電台節目表示，同樂運動會推廣平等、共融及多元的價值，與平機會理念一致，因此值得支持活動。由於運動會規模較大，平機會早前已去信政府，希望當局在場地等方面支持活動。

他續指，活動與宣揚同性婚姻沒有關係，亦從來沒有「宣揚同性婚姻」，希望各界以包容及尊重的態度看待活動，不要「上綱上線」。他又稱，同樂運動會是公開活動，任何人都可以參與，不論種族、性別、性歧向等，呼籲社會不要污名化此運動會。

經民聯立法會議員梁美芬在同一節目表示，政府不應高調「落水」支持舉辦同樂運動會，因運動會實質上是推動同志運動。她認為，政府及平機會應該「保持中立」，即使要做亦只應由民間處理，政府不應有角色。

立法會議員何君堯昨日亦批評政府支持活動會加劇社會撕裂，又指同性戀者走出社會「有失體面」，超越社會基本價值觀底線。他擔心，舉辦運動會後，香港下一步將仿效台灣爭取同性婚姻合法化，又形容運動會帶來經濟收益是「污糟錢」。

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責任編輯：陳子謙